Новокузнечане смогут поиграть в лазерный пейнтбол в «Сити Молле».
Площадка лазертага Arena Tactics появится на четвёртом этаже, рядом с магазином Hand Mad.
«Горожане смогут поиграть у нас в свободное время, провести дни рождения, корпоративы, другие мероприятия. В будни 40 минут игры стоят 300 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Есть утренние и вечерние скидки, а также для именинников», — рассказал ВашГород.ру представитель компании Илья Балякин.
Arena Tactics откроется уже 19 ноября, уточнил собеседник.
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