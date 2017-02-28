Новокузнечане смогут поиграть в лазерный пейнтбол в «Сити Молле».

Площадка лазертага Arena Tactics появится на четвёртом этаже, рядом с магазином Hand Mad.

«Горожане смогут поиграть у нас в свободное время, провести дни рождения, корпоративы, другие мероприятия. В будни 40 минут игры стоят 300 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Есть утренние и вечерние скидки, а также для именинников», — рассказал ВашГород.ру представитель компании Илья Балякин.