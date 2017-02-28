Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

В «Сити Молле» откроют арену лазертага

Сегодня 10:45
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
restoryn.com

Новокузнечане смогут поиграть в лазерный пейнтбол в «Сити Молле».

Площадка лазертага Arena Tactics появится на четвёртом этаже, рядом с магазином Hand Mad.

«Горожане смогут поиграть у нас в свободное время, провести дни рождения, корпоративы, другие мероприятия. В будни 40 минут игры стоят 300 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Есть утренние и вечерние скидки, а также для именинников», — рассказал ВашГород.ру представитель компании Илья Балякин.

Arena Tactics откроется уже 19 ноября, уточнил собеседник.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ