Губернатор поздравил специалистов.

Почётного звания удостоились врачи из Новокузнецка и Кемерова Юрий Снигирёв и Александр Елисеев.

Оба специалиста получили звание «Заслуженный врач Российской Федерации» по указу президента за большой личный вклад в развитие здравоохранения Кузбасса, многолетний и добросовестный труд.

Александр Елисеев в здравоохранении уже более 40 лет. Является врачом высшей квалификационной категории, детским хирургом, заведующим отделением Кемеровской областной детской клинической больницы. Каждый год он выполняет более 450 операций.

Юрий Снигирёв работает в медицине уже более 35 лет. Он врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, врач-хирург Новокузнецкой городской клинической больницы № 5. Специалист внедрил впервые в Кузбассе видеолапароскопические операции и сам лично ежегодно проводит около 100 таких операций.

В данный момент является главврачом больницы № 5 в Новокузнецке, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее ВашГород.ру рассказывал про беспредел в роддоме № 5, которым руководит Снигирёв. Там во время отключения горячей воды роженицам предлагают мыться самим и подмывать своих детей водой из бутылки, которую предварительно нужно нагреть на солнце.

Также мы сообщали, что Аман Тулеев наградил фельдшера скорой помощи за то, что тот прошёл 15 километров по бездорожью до пациента.