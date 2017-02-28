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Здоровый город

Два медика из Кузбасса получили звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Сегодня 10:55
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
АКО

Губернатор поздравил специалистов.

Почётного звания удостоились врачи из Новокузнецка и Кемерова Юрий Снигирёв и Александр Елисеев.

Оба специалиста получили звание «Заслуженный врач Российской Федерации» по указу президента за большой личный вклад в развитие здравоохранения Кузбасса, многолетний и добросовестный труд.

Александр Елисеев в здравоохранении уже более 40 лет. Является врачом высшей квалификационной категории, детским хирургом, заведующим отделением Кемеровской областной детской клинической больницы. Каждый год он выполняет более 450 операций.

Юрий Снигирёв работает в медицине уже более 35 лет. Он врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, врач-хирург Новокузнецкой городской клинической больницы № 5. Специалист внедрил впервые в Кузбассе видеолапароскопические операции и сам лично ежегодно проводит около 100 таких операций.

В данный момент является главврачом больницы № 5 в Новокузнецке, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее ВашГород.ру рассказывал про беспредел в роддоме № 5, которым руководит Снигирёв. Там во время отключения горячей воды роженицам предлагают мыться самим и подмывать своих детей водой из бутылки, которую предварительно нужно нагреть на солнце.

Также мы сообщали, что Аман Тулеев наградил фельдшера скорой помощи за то, что тот прошёл 15 километров по бездорожью до пациента.

Комментарии 2
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хрен с горы
0 0
Где фото АГТ?
Наградил прямо он или Чернов?
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Люся
1 0
Я 20-летнюю девчонку из состояния клинической смерти вывела, до приезда скорой. До этого немного, я её мать спасла, которая лежала на полу истекая кровью на грани смерти уже была. Сколько предотвратила пожаров и хозяев квартир спасла от дыма. А сколько так приходилось на улице вызывать людям скорую. В транспорте тоже были случаи. В подвале дома стояло очень много бензина и другого ГСМ, могли бы взлететь всем домом на воздух. Рядом в квартирах жили крепко выпивающие люди. Я в одиночку бегала по инстанциям полтора года, кое-как добилась чтобы убрали всё. И ещё много всяких случаев по спасению жизней людей. НО, я не имею ни каких наград за это! Потому что, я просто простой человек!
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