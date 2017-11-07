Известный учёный назвал срок исчезновения человечества
Сегодня 10:47
Британский физик Стивен Хокинг считает, что Земля из-за неумеренного потребления энергии превратится в огненный шар.
В результате человечество погибнет. Это произойдёт в 2600 году, прогнозирует учёный.
По его мнению, чтобы продлить человеческий род, люди должны осваивать новые планеты. Вокруг ближайшей к Солнцу звезды обращаются пригодные для жизни планеты. На одной из них, по словам Хокинга, человечество сможет безбедно прожить ещё миллион лет, пишет «Российская газета».
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