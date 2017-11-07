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Известный учёный назвал срок исчезновения человечества

Сегодня 10:47
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
blog.abbcapital.com

Британский физик Стивен Хокинг считает, что Земля из-за неумеренного потребления энергии превратится в огненный шар.

В результате человечество погибнет. Это произойдёт в 2600 году, прогнозирует учёный.

По его мнению, чтобы продлить человеческий род, люди должны осваивать новые планеты. Вокруг ближайшей к Солнцу звезды обращаются пригодные для жизни планеты. На одной из них, по словам Хокинга, человечество сможет безбедно прожить ещё миллион лет, пишет «Российская газета».

Комментарии 5
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Андрей
5 0
Да лет 5 осталось и разруха,развалить то немного осталось
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местный-2
0 0
Ученые тоже оказывается люди,особенно британские,тут нет никаких сомнений,в курилках видать уже не сигары/сигареты в ходу.....
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Котя
1 3
Да лет 5 осталось и разруха,развалить то немного осталось
Не скули и смени пластинку, надоело!!!!!!!!!!
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Вменяемый
2 0
Вот слушаю этих всех чрезвычайно умных ученых, Хокингов. И ни одна ученая душа не заявляет, что надо пересмотреть свои подходы к эксплуатации планеты, научиться ее беречь и бережно использовать. Все гундят про заселение на другие планеты, освоение космоса и т.д.
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Андрей
0 0
Не скули и смени пластинку, надоело!!!!!!!!!!
Соси сосиску котя,не высказывай свои гнилые мысли вслух
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