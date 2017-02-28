За сутки на кемеровские дороги потратили 600 тонн противогололёдной смеси
Сегодня 11:00
С кемеровских улиц за прошедшие сутки вывезли 160 кубометров снега. В ночную смену работали 46 спецмашин.
Для уборки улиц задействовали пескоразбрасыватели, щётки, самосвалы и погрузчики, сообщили в городской администрации. Работу вели во всех районах города.
Для того, чтобы предотвратить гололёд, использовали около 600 тонн песчано-соляной смеси и 0,3 тонны отсева.
Ранее ВашГород.ру писал, что для уборки дорог в Кемерове закупили новую технику на 300 миллионов рублей, так как прежние машины уже изношены и часто ломаются.
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