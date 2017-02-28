С кемеровских улиц за прошедшие сутки вывезли 160 кубометров снега. В ночную смену работали 46 спецмашин.

Для уборки улиц задействовали пескоразбрасыватели, щётки, самосвалы и погрузчики, сообщили в городской администрации. Работу вели во всех районах города.

Для того, чтобы предотвратить гололёд, использовали около 600 тонн песчано-соляной смеси и 0,3 тонны отсева.

Ранее ВашГород.ру писал, что для уборки дорог в Кемерове закупили новую технику на 300 миллионов рублей, так как прежние машины уже изношены и часто ломаются.