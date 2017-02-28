ВашГород.ру запускает рубрику, в которой мы будем рассказывать о том, что планировалось построить в Новокузнецке изначально, и что получилось в итоге.
Одним из объектов, которому так и не суждено было появиться в Новокузнецке, стал театр кукол. По задумке архитекторов, он должен был разместиться на пересечении улицы Кирова и проспекта Курако.
Проект архитекторов, если бы он был реализован, подарил многим юным новокузнечанам непередаваемые впечатления. А для гостей города — это место могли включить в перечень достопримечательностей для обязательного посещения. По проекту само здание театра похоже на замок с башнями, которое окружает небольшая открытая площадь с клумбами и витиеватыми дорожками.
Но в итоге на этом месте решили построить храм. Теперь это место будет выглядеть так:
В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, а также внутренней и внешней отделки. Храм святых благоверных князей Петра и Февронии занимает территорию в 356 квадратных метров и рассчитан на 400 прихожан.
Некоторые новокузнечане отрицательно восприняли идею появления храма на месте сквера. Ведь парк на пересечении Кирова и Курако являлся единственным местом, где могли провести свой досуг мамы с детьми, проживающие в близлежащих домах.
В итоге власти прислушались к мнению горожан, и нашли компромисс. Было решено рядом с будущим храмом построить детский городок, который назвали самой большой игровой площадкой в Кузбассе.
А театр кукол «Сказ» переедет в бывший кинотеатр «Коммунар», здание которого в настоящий момент находится на реконструкции. Когда работы завершат, здание отдадут театру кукол «Сказ». Такую идею предложил новокузнечанин, и благодаря помощи актёра Владимира Машкова эту инициативу восприняли всерьёз.
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Лайк если вы считаете что храмы нужны и их недостаточно в городде.
Дизлайк если вы считаете что они **** не кому не усрались!