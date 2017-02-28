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Новокузнецк, который нам обещали: вместо сказочного театра возник храм

Сегодня 11:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру запускает рубрику, в которой мы будем рассказывать о том, что планировалось построить в Новокузнецке изначально, и что получилось в итоге.

Одним из объектов, которому так и не суждено было появиться в Новокузнецке, стал театр кукол. По задумке архитекторов, он должен был разместиться на пересечении улицы Кирова и проспекта Курако.

Проект архитекторов, если бы он был реализован, подарил многим юным новокузнечанам непередаваемые впечатления. А для гостей города — это место могли включить в перечень достопримечательностей для обязательного посещения. По проекту само здание театра похоже на замок с башнями, которое окружает небольшая открытая площадь с клумбами и витиеватыми дорожками.

Но в итоге на этом месте решили построить храм. Теперь это место будет выглядеть так:

В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, а также внутренней и внешней отделки. Храм святых благоверных князей Петра и Февронии занимает территорию в 356 квадратных метров и рассчитан на 400 прихожан.

Некоторые новокузнечане отрицательно восприняли идею появления храма на месте сквера. Ведь парк на пересечении Кирова и Курако являлся единственным местом, где могли провести свой досуг мамы с детьми, проживающие в близлежащих домах.

В итоге власти прислушались к мнению горожан, и нашли компромисс. Было решено рядом с будущим храмом построить детский городок, который назвали самой большой игровой площадкой в Кузбассе.

А театр кукол «Сказ» переедет в бывший кинотеатр «Коммунар», здание которого в настоящий момент находится на реконструкции. Когда работы завершат, здание отдадут театру кукол «Сказ». Такую идею предложил новокузнечанин, и благодаря помощи актёра Владимира Машкова эту инициативу восприняли всерьёз.

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Комментарии 11
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Анонимный пользователь
12 0
Ну хоть театр кукол пристроили в коммунар - уже хорошо. А о замках и красивых изысках архитектурных и мечтать не стоит
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nick
7 0
по сути и там и там сказки рассказывают
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.
17 0
Лучше б театр построили, храмов у нас и так полно, а в свободное время сходить некуда, так хоть театр приличный был бы. У нас в городе одни торговые центры да церкви.
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*
9 0
Лучшего применения Коммунару и не придумаешь. Наконец театр обретет отдельное здание, а Коммунар получит вторую жизнь.
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Горожанка
13 6
Воруй, торгуй и кайся......(слоган г.Новокузнецка)
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ххх
6 0
Кинотеатр прослужит еще, это оч. хорошо, что там будет театр, в этом старейшем здании города. А то какая-то торговля была.
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Сталин
2 0
Пусть пыль и смог и грязь от машин проезжающих по Кирова и Курако оседает на этот храм)))))))
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1
4 0
А еще обещали новый мост построить, новый корпус больницы, фасады на Курако отремонтировать, несколько школ построить к 400-летию... Бла-бла-бла
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1234567
4 0
А еще обещали новый мост построить, новый корпус больницы, фасады на Курако отремонтировать, несколько школ построить к 400-летию... Бла-бла-бла
Позорище! Построили позорный,убогий детский городок, за которым никто не ухаживает, постоянная грязь и поломанный городок, вокруг гуляют собаки. испортили такой шикарный парк, теперь с ребенком вообще негде погулять. Неужели кроме как в центре города больше негде было построить этот храм?!
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НА ВИЛЫ ВЛАСТЬ, ПОПОВ НА НЕБЕСА!
0 12
Есть среди Вас читатели верующие?
Лайк если вы считаете что храмы нужны и их недостаточно в городде.
Дизлайк если вы считаете что они **** не кому не усрались!
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.
0 3
Воруй, торгуй и кайся......(слоган г.Новокузнецка)
Ещё бы надо в Ваш слоган пристроить слово "ной" или "стенай". Столько нытиков ...
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