Горожане обратились к местным властям, с просьбой оборудовать пляж, который будет для них в шаговой доступности.

Соответствующее обращение одна из жительниц Новокузнецка оставила на сайте гражданских инициатив. Новокузнечанка предлагает обустроит зону между двух рек в районе Рембыттехники.

Инициатор предлагает территорию, которая находится между реками Аба и Томь, благоустроить и сделать там пляжную зону.

Для этого новокузнечанка составила поэтапный план реализации проекта: начать с расчистки территории от мусора и вырубки деревьев. Затем организовать спуск к Томи и построить пешеходный мост через Абу с улицы Ноградской.

Затем уже можно заниматься благоустройством территории и организацией пляжной зоны.

Также новокузнечанка отметила, что еще один важный этап реализации её идеи — расчистка русла Абы.

Как пояснила новокузнечанка, на Томи новокузнечане смогут купаться, а на берегу Абы — гулять круглый год и кормить уток, которые прижились в этом месте.

«Будет отличное место для прогулок, где можно покормить уток», — подытожила горожанка.

Однако пока предложение новокузнечанки находится на рассмотрении.

Напомним, что в Новокузнецке уже приступили к работам по корректировке проекта реки Абы. В скором времени перейдут к очистке русла.