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В Новокузнецке хотят сделать пляж в центре города

Сегодня 11:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Dtpochevidets.ru

Горожане обратились к местным властям, с просьбой оборудовать пляж, который будет для них в шаговой доступности.

Соответствующее обращение одна из жительниц Новокузнецка оставила на сайте гражданских инициатив. Новокузнечанка предлагает обустроит зону между двух рек в районе Рембыттехники.

Инициатор предлагает территорию, которая находится между реками Аба и Томь, благоустроить и сделать там пляжную зону.

Для этого новокузнечанка составила поэтапный план реализации проекта: начать с расчистки территории от мусора и вырубки деревьев. Затем организовать спуск к Томи и построить пешеходный мост через Абу с улицы Ноградской.

Затем уже можно заниматься благоустройством территории и организацией пляжной зоны.

Также новокузнечанка отметила, что еще один важный этап реализации её идеи — расчистка русла Абы.

Как пояснила новокузнечанка, на Томи новокузнечане смогут купаться, а на берегу Абы — гулять круглый год и кормить уток, которые прижились в этом месте.

«Будет отличное место для прогулок, где можно покормить уток», — подытожила горожанка.

Однако пока предложение новокузнечанки находится на рассмотрении.

Напомним, что в Новокузнецке уже приступили к работам по корректировке проекта реки Абы. В скором времени перейдут к очистке русла.

Комментарии 7
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аватар
я
11 1
Как вырубить деревья так это инициатива жителей, неужели новокузнечане, так желают полностью все деревья в городе вырубить, чтобы не тенечка, ни чистого воздуха в городе не было? Оставьте в покое деревья, ну и так все повырубали!
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Сталин
3 1
У этой гражданки критические дни ударили ей в голову
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аватар
ААА
5 0
В этом месте, рядом, водозабор. Не пропустят пляж!
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аватар
жека
5 0
В этом месте, рядом, водозабор. Не пропустят пляж!
построят храм.
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аватар
134
2 0
Да нормальное место. Хочет девушка в грязи купаться, почему бы и нет. Мое мнение лучше бассейна в городе нет альтернатив.
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Хапаразигастус
5 0
Хотят купаться - пусть купаются. Но вырубку деревьев необходимо исключить.
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serial 1208
3 0
Там сан.зона водоканала, какой пляж? Да и сдохнешь от выхлопов местных)
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