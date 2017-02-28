Горожане обратились к местным властям, с просьбой оборудовать пляж, который будет для них в шаговой доступности.
Соответствующее обращение одна из жительниц Новокузнецка оставила на сайте гражданских инициатив. Новокузнечанка предлагает обустроит зону между двух рек в районе Рембыттехники.
Инициатор предлагает территорию, которая находится между реками Аба и Томь, благоустроить и сделать там пляжную зону.
Для этого новокузнечанка составила поэтапный план реализации проекта: начать с расчистки территории от мусора и вырубки деревьев. Затем организовать спуск к Томи и построить пешеходный мост через Абу с улицы Ноградской.
Затем уже можно заниматься благоустройством территории и организацией пляжной зоны.
Также новокузнечанка отметила, что еще один важный этап реализации её идеи — расчистка русла Абы.
Как пояснила новокузнечанка, на Томи новокузнечане смогут купаться, а на берегу Абы — гулять круглый год и кормить уток, которые прижились в этом месте.
«Будет отличное место для прогулок, где можно покормить уток», — подытожила горожанка.
Однако пока предложение новокузнечанки находится на рассмотрении.
Напомним, что в Новокузнецке уже приступили к работам по корректировке проекта реки Абы. В скором времени перейдут к очистке русла.
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