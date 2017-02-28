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Названы самые популярные модели с автоматической коробкой передач

Сегодня 11:55
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
autoneva.ru

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.

Специалисты проанализировали продажи новых машин в России за 9 месяцев 2017 года. Список возглавила модель «Киа Рио», сообщает «Автостат».

Второе место занял «Хёндай Солярис», третье — «Хёндай Грета». Далее следуют «Тойота Рав4» и «Тойота Камри».

В топ-10 также вошли «Фольксваген Поло», «Фольксваген Тигуан», «Киа Спортейдж», «Ниссан X-Трейл», «Мазда CX-5».

Отмечается, что всего в России за отчётный период было продано 566,4 тысячи автомобилей с автоматической коробкой передач.

Комментарии 1
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Точняк!
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Гоняю на киа рио с автоматом, к р а с о т а!
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