Путин поручил отказаться от долевого строительства за три года.

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству утвердить «дорожную карту» по замещению в течение трех лет средств дольщиков другими формами финансирования.

Главные задачи этих нововведений:

повышение ответственности руководителей регионов в сфере защиты прав дольщиков,

возложение ответственности на владельцев строительных фирм,

защита дольщиков.

Как сообщили в ОНФ, уже к 15 декабря должны быть внесены поправки в законодательство, предусматривающие механизм координации на федеральном уровне органов, осуществляющих в регионах госконтроль (надзор) в области долевого строительства.

Правительству также необходимо будет усилить административную ответственность за плохой контроль чиновников в области долевого строительства. Также к 15 декабря Банк России и АИЖК должны утвердить «дорожную карту» по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что жильё в России может резко подорожать, если отменят долевое строительство.