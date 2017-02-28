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Недвижимость и строительство

Через 3 года в России исчезнет долевое строительство — поручение президента

Сегодня 12:20
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gazeta-kuzminki.ru

Путин поручил отказаться от долевого строительства за три года.

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству утвердить «дорожную карту» по замещению в течение трех лет средств дольщиков другими формами финансирования.

Главные задачи этих нововведений:

  • повышение ответственности руководителей регионов в сфере защиты прав дольщиков,
  • возложение ответственности на владельцев строительных фирм,
  • защита дольщиков.

Как сообщили в ОНФ, уже к 15 декабря должны быть внесены поправки в законодательство, предусматривающие механизм координации на федеральном уровне органов, осуществляющих в регионах госконтроль (надзор) в области долевого строительства.

Правительству также необходимо будет усилить административную ответственность за плохой контроль чиновников в области долевого строительства. Также к 15 декабря Банк России и АИЖК должны утвердить «дорожную карту» по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что жильё в России может резко подорожать, если отменят долевое строительство.

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Комментарии 2
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жека
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Короче, президент сказал отжать весь бизнес строительства и поэтапно перевести весь этот бизнес на две подконтрольные фирмы (банк России и аижк). Срок три года.
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Я так кумекаю:
0 0
Согласен с Путиным.
В интересе народа пока строить некому - воруют гады, а других пока нет !
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