Путин поручил отказаться от долевого строительства за три года.
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству утвердить «дорожную карту» по замещению в течение трех лет средств дольщиков другими формами финансирования.
Главные задачи этих нововведений:
Как сообщили в ОНФ, уже к 15 декабря должны быть внесены поправки в законодательство, предусматривающие механизм координации на федеральном уровне органов, осуществляющих в регионах госконтроль (надзор) в области долевого строительства.
Правительству также необходимо будет усилить административную ответственность за плохой контроль чиновников в области долевого строительства. Также к 15 декабря Банк России и АИЖК должны утвердить «дорожную карту» по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что жильё в России может резко подорожать, если отменят долевое строительство.
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