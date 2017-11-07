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В «Алиэкспресс» рассказали о самых популярных запросах россиян

Сегодня 12:32
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
akket.com

Торговая площадка «Алиэкспресс» совместно с «T-молл проанализировала запросы жителей России.

Выяснилось, что в октябре россияне чаще всего интересовались электроникой. Планшеты и смартфоны заняли восемь строчек из десяти, сообщает Лента.ру.

При этом на первом месте расположился бренд Xiaomi, на втором — Samsung. Замыкает тройку лидеров запрос «смартфон» — без привязки к бренду.

Четвёртую строчку занял запрос «наушники». На пятом месте бренд Apple.

Отмечается, что в топ-20 попал запрос «Новый год».

По данным сервиса «Яндекс.Касса», совокупный оборот китайских торговых площадок с начала года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число платежей за это время выросло на 74 процента, а клиентов стало больше на 89 процентов. Средний чек достиг 613 рублей. В среднем один клиент делает одну покупку в месяц.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что «Алиэкспресс» планирует сократить сроки доставки заказов в Россию.

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