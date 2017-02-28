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Кемеровский завод оставил сотрудников без зарплаты

Сегодня 12:55
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kamensk-uralskij

Кемеровский завод по производству минеральной ваты уже три месяца не платит зарплату сотрудникам. Работникам предложили уволиться по собственному желанию.

Уже больше трёх недель люди находятся в неоплачиваемом отпуске, пишут «Вести Новосибирск». Завод закрывают, а уволились пока шесть человек из 40.

Компанией владеет новосибирское предприятие «АМАКС Групп». По словам гендиректора, в цехе есть оборудование и минвата на сумму около 2,5 миллионов рублей — этого достаточно для зарплаты сотрудникам. Однако реализовать это якобы не позволяет собственник производственного помещения из-за долга по арендной плате.

В инспекции труда уточнили, что сотрудники завода могут написать заявление на руководителя. Если долг не выплачивают больше двух месяцев, то материалы направят в Следственный комитет. За подобные нарушения работодателя могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей или даже лишить свободы.

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