11 ноября для кемеровчан проведут практические занятия по поиску людей в лесу.

Урок организует спасательный отряд «Лиза Алерт Кемерово». Кемеровчанам покажут, как пользоваться компасом, навигатором и рацией, обучат методам поиска и покажут, как это происходит на практике.

С собой нужно взять еду, питьё, батарейки и одеться по погоде. Занятия начнутся в 11:00, место сбора уточнят в группе.