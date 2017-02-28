Кемеровчан научат искать людей в лесу
Сегодня 13:15
11 ноября для кемеровчан проведут практические занятия по поиску людей в лесу.
Урок организует спасательный отряд «Лиза Алерт Кемерово». Кемеровчанам покажут, как пользоваться компасом, навигатором и рацией, обучат методам поиска и покажут, как это происходит на практике.
С собой нужно взять еду, питьё, батарейки и одеться по погоде. Занятия начнутся в 11:00, место сбора уточнят в группе.
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