Несколько крупных фармкомпаний подготовили официальный документ с рекомендациями для коллег.
В разработке проекта участвовали сразу четыре крупных фармобъединения: Ассоциация европейского бизнеса, Ассоциация международных фармпроизводителей, Ассоциация российских фармпроизводителей и Союз профессиональных фармацевтических организаций.
Разработанный документ запрещает использовать в любой рекламе лекарств образы врачей и медработников. При этом уйдут со страниц журналов и экранов телевизоров даже мультяшные медики. Например, образ знаменитого Айболита также нельзя будет использовать.
Помимо этого запрет распространится на прямое обращение к пациентам с предположениями об их диагнозах и проблемах со здоровьем. То есть в рекламе больше не будет привычных: «У вас заложен нос?», «Кашляете?», «У вас простуда!».
Общие требования к рекламе фармпродукции остаются неизменными: она должна содержать в себе точную, проверенную, понятную информацию.
Однако если разработанный документ одобрят, то фармкомпании не смогут больше выставлять конкурентов в негативном свете, упоминая прямо или завуалировано их в своей рекламе.
Сейчас документ оправлен на рассмотрение в ФАС. Однако в ведомстве уже высказались положительно по поводу такого предложения. По мнению специалистов, такие правила помогут не вводить людей в заблуждение после просмотра рекламы.
Замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина рассказала, что документ фармбизнеса не подразумевает отмену положений закона «О рекламе», а лишь дополняет его.
Поддерживает проект и руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина.
«Цель рекламы — информировать о наличии безрецептурного лекарственного препарата, который может снять симптомы при легких недомоганиях. При этом она не должна влиять на решение пациента. Но когда рекомендации исходят от медиков, потребитель думает, что ему это необходимо. Например, мы заметили, что если в популярной медицинской телепрограмме назовут любое наименование лекарства, то буквально на следующий день на него вырастает спрос в аптеках», — рассказала Неволина «Известиям».
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