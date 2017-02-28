Несколько крупных фармкомпаний подготовили официальный документ с рекомендациями для коллег.

В разработке проекта участвовали сразу четыре крупных фармобъединения: Ассоциация европейского бизнеса, Ассоциация международных фармпроизводителей, Ассоциация российских фармпроизводителей и Союз профессиональных фармацевтических организаций.

Разработанный документ запрещает использовать в любой рекламе лекарств образы врачей и медработников. При этом уйдут со страниц журналов и экранов телевизоров даже мультяшные медики. Например, образ знаменитого Айболита также нельзя будет использовать.

Помимо этого запрет распространится на прямое обращение к пациентам с предположениями об их диагнозах и проблемах со здоровьем. То есть в рекламе больше не будет привычных: «У вас заложен нос?», «Кашляете?», «У вас простуда!».

Общие требования к рекламе фармпродукции остаются неизменными: она должна содержать в себе точную, проверенную, понятную информацию.

Однако если разработанный документ одобрят, то фармкомпании не смогут больше выставлять конкурентов в негативном свете, упоминая прямо или завуалировано их в своей рекламе.

Сейчас документ оправлен на рассмотрение в ФАС. Однако в ведомстве уже высказались положительно по поводу такого предложения. По мнению специалистов, такие правила помогут не вводить людей в заблуждение после просмотра рекламы.

Замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина рассказала, что документ фармбизнеса не подразумевает отмену положений закона «О рекламе», а лишь дополняет его.

Поддерживает проект и руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина.