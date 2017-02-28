Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Здоровый город

В рекламе лекарств запретят показывать врачей и ставить диагнозы

Сегодня 13:35
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Twitter.com

Несколько крупных фармкомпаний подготовили официальный документ с рекомендациями для коллег.

В разработке проекта участвовали сразу четыре крупных фармобъединения: Ассоциация европейского бизнеса, Ассоциация международных фармпроизводителей, Ассоциация российских фармпроизводителей и Союз профессиональных фармацевтических организаций.

Разработанный документ запрещает использовать в любой рекламе лекарств образы врачей и медработников. При этом уйдут со страниц журналов и экранов телевизоров даже мультяшные медики. Например, образ знаменитого Айболита также нельзя будет использовать.

Помимо этого запрет распространится на прямое обращение к пациентам с предположениями об их диагнозах и проблемах со здоровьем. То есть в рекламе больше не будет привычных: «У вас заложен нос?», «Кашляете?», «У вас простуда!».

Общие требования к рекламе фармпродукции остаются неизменными: она должна содержать в себе точную, проверенную, понятную информацию.

Однако если разработанный документ одобрят, то фармкомпании не смогут больше выставлять конкурентов в негативном свете, упоминая прямо или завуалировано их в своей рекламе.

Сейчас документ оправлен на рассмотрение в ФАС. Однако в ведомстве уже высказались положительно по поводу такого предложения. По мнению специалистов, такие правила помогут не вводить людей в заблуждение после просмотра рекламы.

Замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина рассказала, что документ фармбизнеса не подразумевает отмену положений закона «О рекламе», а лишь дополняет его.

Поддерживает проект и руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина.

«Цель рекламы — информировать о наличии безрецептурного лекарственного препарата, который может снять симптомы при легких недомоганиях. При этом она не должна влиять на решение пациента. Но когда рекомендации исходят от медиков, потребитель думает, что ему это необходимо. Например, мы заметили, что если в популярной медицинской телепрограмме назовут любое наименование лекарства, то буквально на следующий день на него вырастает спрос в аптеках», — рассказала Неволина «Известиям».

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
ага
1 0
Давно пора. Сколько людей обманули и фальшивые, и настоящие врачи, втюхивая им дорогие лекарства. Которые многим просто не помогали, а еще многим были просто вредны, вплоть до летальных исходов.
ответить
аватар
..
0 0
И это правильно! Я знаю людей, которые к врачам редко ходят (казалось бы хорошо, здоровы). Но ни фига! Постоянно что-то пьют из рекламного.Мне кажется они даже пищи меньше употребляют, чем лекарств.
ответить
аватар
Лось
1 0
А что изменится? Смысл рекламы - навязать товар. Хоть что будут показывать, но от своей цели не отступят: будут стараться заставить купить свое лекарство.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ