Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

Киноклуб зовёт новокузнечан на просмотр фильма и рок-концерт

Сегодня 14:35
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Новокузнецкому киноклубу «КиноЛаборатория» исполняется три года.

Горожан зовут отметить дату кинопросмотром и концертом рок-группы «Отец Геннадий».

«Вопрос о размере организационного взноса решаем. Кино сегодня выложим [в группу во «ВКонтакте]», — сообщила ВашГород.ру руководитель «КиноЛаборатории» Катерина Силантьева.

Желающих ждут в субботу, 11 ноября, в кафе «Прана». Сбор с 18:00. О новостях можно следить в сообществе киноклуба во «ВКонтакте».

Киноклуб — не единственный необычный досуг в городе. Где ещё интересно отдохнуть, читайте в материале ВашГород.ру.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Сергей
0 0
Вот они нарушители закона и шарлатаны!
ответить
аватар
Читатель
0 0
Кто там был? Какие впечатления?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ