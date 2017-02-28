Новокузнецкому киноклубу «КиноЛаборатория» исполняется три года.
Горожан зовут отметить дату кинопросмотром и концертом рок-группы «Отец Геннадий».
«Вопрос о размере организационного взноса решаем. Кино сегодня выложим [в группу во «ВКонтакте]», — сообщила ВашГород.ру руководитель «КиноЛаборатории» Катерина Силантьева.
Желающих ждут в субботу, 11 ноября, в кафе «Прана». Сбор с 18:00. О новостях можно следить в сообществе киноклуба во «ВКонтакте».
Киноклуб — не единственный необычный досуг в городе. Где ещё интересно отдохнуть, читайте в материале ВашГород.ру.
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