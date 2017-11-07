Сегодня стало модно отказываться от вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Однако это может обернуться распространением таких серьёзных заболеваний, как корь и дифтерия. По её словам, в тех странах, где есть отказ от прививок, наблюдается рост этих инфекций.
В Румынии сегодня почти семь тысяч заболевших корью, в Испании, Италии — это большие цифры, при том, что в России за прошедший период этого года всего порядка 170 случаев кори. В Европе сегодня и летальные случаи от кори регистрируются, — цитирует «Российская газета» слова Анны Поповой.
Она добавила, что в Европе также есть случаи дифтерии. В России этого заболевания не наблюдается. Однако из-за высокого уровня миграции населения риски появления инфекций есть.
Совсем избежать проникновения невозможно, главная задача — предотвратить распространение, а это нам на сегодняшний день удаётся, — заверила глава Роспотребнадзора.
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А про корь - реальная проблема.
А про корь - реальная проблема.