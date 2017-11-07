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Здоровый город

В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях отказа от прививок

Сегодня 14:40
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
reseauinternational.net

Сегодня стало модно отказываться от вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Однако это может обернуться распространением таких серьёзных заболеваний, как корь и дифтерия. По её словам, в тех странах, где есть отказ от прививок, наблюдается рост этих инфекций.

В Румынии сегодня почти семь тысяч заболевших корью, в Испании, Италии — это большие цифры, при том, что в России за прошедший период этого года всего порядка 170 случаев кори. В Европе сегодня и летальные случаи от кори регистрируются, — цитирует «Российская газета» слова Анны Поповой.

Она добавила, что в Европе также есть случаи дифтерии. В России этого заболевания не наблюдается. Однако из-за высокого уровня миграции населения риски появления инфекций есть.

Совсем избежать проникновения невозможно, главная задача — предотвратить распространение, а это нам на сегодняшний день удаётся, — заверила глава Роспотребнадзора.

Комментарии 4
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Андрей
8 8
Здоровее будем без прививок,вот и вся причина!Наши проститутки ездят по магазинам и привозят всякую заразу из европы
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Люся
12 4
Если бы были препараты качественные и без осложнений. А так только одна АКДС у многих вызывает заболевание БА. Не говоря уже о других прививках.
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Галинка
2 2
Они бы озаботились лучше не пугалками, а разъяснениями по поводу осложнений и мерами по поддержке в случае их возникновения, а так же качеством вакцин. Многие отказываются от прививок именно из-за этого, надеясь на массовый иммунитет тех ,кто привился.
А про корь - реальная проблема.
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Люся
9 3
Они бы озаботились лучше не пугалками, а разъяснениями по поводу осложнений и мерами по поддержке в случае их возникновения, а так же качеством вакцин. Многие отказываются от прививок именно из-за этого, надеясь на массовый иммунитет тех ,кто привился.
А про корь - реальная проблема.
Ведь болели раньше корью и ничего, живы. Мы детьми тоже переболели корью. Мой ребёнок не болел корью, а вот ветрянкой в 14 лет, переболел. А от прививок какие последствия, просто страсть? Почему? На фига тогда они нужны, чтобы делать детей инвалидами и чтобы они умирали?
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