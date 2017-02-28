В ноябре новокузнечанам покажут четыре спектакля актёры из Саратова.

Гости представят драму, две комедии и сказку. Первым, 17 ноября, покажут спектакль «Живой труп» по работам Льва Толстого и его сына Ильи Толстого. Зрители узнают трагедию семьи Протасовых. Пытаясь получить развод, супруги решили инсценировать смерть одно из них. Билеты на постановку стоят от 150 до 650 рублей.

На следующий день, 18 ноября, самые маленькие посмотрят «Серебряную сказку» — волшебную историю о любви и доброте. Вход 200−300 рублей.

В этот же день, но вечером, покажут комедию «Па-де-де». Горожане увидят три любовные истории. Билеты от 150 до 650 рублей.

19 ноября новокузнечан ждёт современная комедия «Частная жизнь». Речь пойдёт о конфликте отцов и детей, кризисе среднего возраста, отношениях между влюбленными и так далее. Билеты от 150 до 650 рублей.

Напомним, в Новокузнецке также с концертами пройдут Дни высокого искусства. Но вот попасть на мероприятия смогут не все.