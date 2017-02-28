Экономический кризис в России сказался на всех сферах, в том числе на недвижимости. До сих пор рынок не может оправиться — цены на жильё в Кузбассе рекордно низкие, но несмотря на это, возобновления прежней активности покупателей пока не видно. Тем не менее, жильё в городах строить продолжают, особенно интенсивно — в Кемерове.

ВашГород.ру побеседовал с директором кемеровского агентства недвижимости «Жилфонд» и узнал, насколько сильным оказался кризис, ждать ли дальнейшего снижения цен на квартиры и какой оказалась ошибка банков при выдаче ипотеки.

«Сейчас, с 2014 года, мы в первый раз сталкиваемся с тем, что у нас идёт динамический спад стоимости объектов недвижимости. В 2015 году ещё не знали глубину и динамику кризиса в этой сфере. Однако такого пессимизма я пока не встречал — у людей опускались руки, и это связано не только с недвижимостью», — рассказал генеральный директор «Жилфонда» Ринат Маньянов.

Риелторы отмечают, что движение на рынке всё-таки есть, но количество и объём сделок снизились. При этом значительного роста или падения на конкретные услуги не произошло — люди продолжают пользоваться всеми услугами: покупкой и продажей жилья, оформлением перепланировки и реконструкции, кредитами на жильё и так далее.

Однако бизнесмены поминают, что пора прекращать хандрить — стоит сосредоточиться и работать с тем, что есть. Например, бывают единичные случаи, когда люди уезжают из города и срочно продают квартиру, а агентство выкупает её по низкой цене. Кроме того, в условиях снижения ипотечных ставок появилось новое поле для работы.

«Сейчас включается реструктуризация выданных кредитов. Это немного бодрит людей и перезаряжает рынок. Объём клиентов и количество сделок у нас не увеличилось, но мы сейчас работаем с теми, кто взял ипотеку раньше — предлагаем реструктурировать кредит, чтобы снизить процентную ставку. Мы работаем внутри, получаем комиссию за это», — пояснил гендиректор компании.

Однако, по мнению специалиста, банки допустили ошибку в работе с кредитами на жильё, которая придала кризису большую глубину.

«Я понимаю, что под давлением госструктур банки снижают процентные ставки, что это должно увеличить число покупок. Но я, как специалист, могу сказать, что они с этим процессом запаздывают. Это нужно было делать в 2016 году, в самый пик кризиса. Но банки тогда собирали последние сливки, даже не сливки — последний отжим. И сейчас вместо роста количества сделок кредитные организации получат только реструктуризацию ранее выданных займов», — считает Ринат Маньянов.

Он пояснил, что в строительстве занят не только сам застройщик, но и около 40 смежных производств — всё это отражается на экономике.

Кроме того, он обратил внимание на закредитованность населения, из-за которого люди не могут совершать сделки с недвижимостью.

«Очень большая зашлакованность населения кредитами — столько набрали уже в микрофинансовых структурах! Вообще с МФО, я думаю, государство поступило неправильно. Изначально они должны быть в населённых пунктах, где нет банковской структуры. Но они этого не сделали, а получили разрешение о ЦБ и остались в городах, где под бешеный процент давали деньги населению, отжимали по полной программе», — рассказал эксперт.

Поэтому снижение процентных ставок не изменить ситуацию кардинально — банкам, конечно, удастся привлечь клиентов, но их окажется намного меньше, чем могло бы быть.

ВашГород.ру продолжит рассказывать о рынке недвижимости в городе Кемерово и в области. В следующем материале — почему и куда уезжают кузбассовцы, о правильной застройке и изменении поведения покупателей.