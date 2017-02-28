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Новогодняя елка в «Мегалэнде»

Сегодня 08:35
На правах рекламы
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Мегалэнд

В детском парке развлечений «Мегалэнд» с 16 по 31 декабря пройдут новогодние ёлки для детей.

Этот новый год вам и вашим детям помогут встретить герои известного мультфильма «Щенячий патруль». Команда храбрых щенят попадет в заснеженную Россию, чтобы вместе с детьми встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.



Удивительная новогодняя история расскажет юным зрителям, как важно быть добрым, смелым, отзывчивым и не оставаться равнодушным к чужой беде. В программе предусмотрено катание на аттракционах, конкурсы и финальная дискотека. Приходите всем классом, и вы получите массу впечатлений, положительные эмоции и отличное новогоднее настроение!

Розничная продажа билетов на новогодние елки не осуществляется.

Продолжительность программы 1 час.

ТРЦ «Планета», 2 уровень.

Тел.: 8(3843)20−02−32, 8-(906)-937−79−14.

megalandpark.ru

vk.com/megaland42

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