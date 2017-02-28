На двух шахтах АО «Шахта Заречная» и «Шахта Алексиевская» угольной компании «Заречная» может начаться процедура банкротства.

Ранее ВашГород.ру сообщал, ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области. Общая численность трудящихся составляет более 4 600 человек (38% от всего трудоспособного населения города Полысаево).

По данным «Коммерсант-Сибирь», решение о введении процедуры банкротства — конкурсного производства было принято собранием кредиторов угольной компании. Об этом сообщил на заседании кемеровского арбитражного суда представитель временного управляющего предприятий Александры Рутштейн — Антон Егоров.

В итоге, суд объявил перерыв для ознакомления с документами: по шахте «Алексиевская» — до 13 ноября, по «Сибирской» — до 14.

Напомним, работники УК «Заречная» жаловались на большие долги по зарплате. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращался в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать виновных в невыплате кузбассовцам зарплаты в угольной компании «Заречная».