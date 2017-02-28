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В Кузбассе градообразующее предприятие уходит в банкротство

Сегодня 15:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
finobzor.ru

На двух шахтах АО «Шахта Заречная» и «Шахта Алексиевская» угольной компании «Заречная» может начаться процедура банкротства.

Ранее ВашГород.ру сообщал, ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области. Общая численность трудящихся составляет более 4 600 человек (38% от всего трудоспособного населения города Полысаево).

По данным «Коммерсант-Сибирь», решение о введении процедуры банкротства — конкурсного производства было принято собранием кредиторов угольной компании. Об этом сообщил на заседании кемеровского арбитражного суда представитель временного управляющего предприятий Александры Рутштейн — Антон Егоров.

В итоге, суд объявил перерыв для ознакомления с документами: по шахте «Алексиевская» — до 13 ноября, по «Сибирской» — до 14.

Напомним, работники УК «Заречная» жаловались на большие долги по зарплате. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращался в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать виновных в невыплате кузбассовцам зарплаты в угольной компании «Заречная».

Комментарии 4
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Гага
9 2
Так это может потому что Щукин ушёл?
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***
11 0
Так это может потому что Щукин ушёл?
Потому что политика государства такая. Многим помогают уйти. Не только Щукину. Тысячи остаются без работы. А живём всё лучше. И зарплата растёт.
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Гость
5 2
Шахты не банкроты, их просто закрывают, чтобы открыть разрезы !
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аватар
антиразрез
9 0
Конечно, шахта это затратно: дегазация, водоотлив, вентиляция, огромная куча мероприятий по обеспечению безопасности.
Другое дело разрез по-кузбассовски: вырыл яму рядом с городом и бросил потом
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