Специалисты «Красноярского Центра стандартизации, метрологии и испытаний» исследовали 10 образцов бензина из нескольких регионов Сибири.
Топливо для проверки качества было закуплено на автозаправках Иркутской области, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краёв, Новосибирска, Кемеровской и Омской областей.
Лучше всего обстоят дела в Кузбассе и в Алтайском крае. Все образцы, приобретённые в этих регионах, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза, сообщает Проднадзор.ру.
В других регионах ситуация хуже.
Так, в бензине, взятом на заправках ООО «Омсктрансоил» (Омск), АЗС «Беркут» (Новосибирск), ООО «Нафтасервис» (Новосибирск), ООО «КиТ» (Красноярск), ООО «Сибтранснефть» АЗС «БРК» (Иркутск), ООО «СибТранзитОйл» (Ангарск), АЗС № 1 (Зима), АЗС «Эконом (Иркутск), выявлено превышение концентрации серы. Реализация такого топлива в России запрещена.
Также несоответствие было выявлено и по другим показателям.
Отмечается, что на двух заправках в Красноярском крае не было информации для потребителя о топливе. Это ООО «Газпромнефть-Центр» АЗС № 259 и ООО «КиТ».
Красноярский край отличился и стоимостью бензина. Здесь специалисты ЦСМ зафиксировали самую низкую и самую высокую стоимость топлива АИ-92 — 34 рубля 90 копеек и 37 рублей. В среднем по Сибири литр бензина этой марки стоит 35 рублей 80 копеек.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.