Специалисты «Красноярского Центра стандартизации, метрологии и испытаний» исследовали 10 образцов бензина из нескольких регионов Сибири.

Топливо для проверки качества было закуплено на автозаправках Иркутской области, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краёв, Новосибирска, Кемеровской и Омской областей.

Лучше всего обстоят дела в Кузбассе и в Алтайском крае. Все образцы, приобретённые в этих регионах, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза, сообщает Проднадзор.ру.

В других регионах ситуация хуже.

Так, в бензине, взятом на заправках ООО «Омсктрансоил» (Омск), АЗС «Беркут» (Новосибирск), ООО «Нафтасервис» (Новосибирск), ООО «КиТ» (Красноярск), ООО «Сибтранснефть» АЗС «БРК» (Иркутск), ООО «СибТранзитОйл» (Ангарск), АЗС № 1 (Зима), АЗС «Эконом (Иркутск), выявлено превышение концентрации серы. Реализация такого топлива в России запрещена.

Также несоответствие было выявлено и по другим показателям.

Отмечается, что на двух заправках в Красноярском крае не было информации для потребителя о топливе. Это ООО «Газпромнефть-Центр» АЗС № 259 и ООО «КиТ».

Красноярский край отличился и стоимостью бензина. Здесь специалисты ЦСМ зафиксировали самую низкую и самую высокую стоимость топлива АИ-92 — 34 рубля 90 копеек и 37 рублей. В среднем по Сибири литр бензина этой марки стоит 35 рублей 80 копеек.