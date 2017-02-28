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За аренду жилья хотят заставить платить налог с помощью бонусов

Сегодня 16:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bullastoday.com

Минстрой нашел способ вывести из тени доход граждан, сдающих жилье в аренду. Для этого квартиросъемщикам предоставят социальный налоговый вычет по найму жилья.

Вычет по найму жилья может появиться в Налоговом кодексе. Такие льготы уже действуют за образование, лечение, а также при покупке жилья.

Как сообщает «Российская газета», для получения вычета следует предоставить договор найма и подтверждение платежей. Таким образом, подавая сведения для оформления вычета, арендатор предоставляет данные собственников.

Таким образом, чиновники хотят сделать для россиян невыгодным снимать жильё без заключения официального договора с собственником, который не платить подоходный налог со сдачи объекта в аренду.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что россияне могут вернуть сотни тысяч рублей при покупке квартиры. При покупке жилья собственник имеет право получить налоговый вычет, который составляет 13% от стоимости.

Кроме этого, если квартира или дом куплены в ипотеку, то россияне могут вернуть деньги с процентов по жилищному кредиту.

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Комментарии 1
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я
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Ага придумали они. Снимали квартиру в Кемерово для студента хотели оформить компенсацию хозяева как узнали так попросили съехать. Договор был оформлен расписки хозяйка тоже писала но нет же еще нужно было сдать для оформления и св-во на право собственности и копию паспорта хозяйки и ее согласие на обработку персональных данных. Так и тут просто никто не будет составлять договор, а деньги брать за месяц вперед, ничего не добьетесь.
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