Минстрой нашел способ вывести из тени доход граждан, сдающих жилье в аренду. Для этого квартиросъемщикам предоставят социальный налоговый вычет по найму жилья.

Вычет по найму жилья может появиться в Налоговом кодексе. Такие льготы уже действуют за образование, лечение, а также при покупке жилья.

Как сообщает «Российская газета», для получения вычета следует предоставить договор найма и подтверждение платежей. Таким образом, подавая сведения для оформления вычета, арендатор предоставляет данные собственников.

Таким образом, чиновники хотят сделать для россиян невыгодным снимать жильё без заключения официального договора с собственником, который не платить подоходный налог со сдачи объекта в аренду.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что россияне могут вернуть сотни тысяч рублей при покупке квартиры. При покупке жилья собственник имеет право получить налоговый вычет, который составляет 13% от стоимости.

Кроме этого, если квартира или дом куплены в ипотеку, то россияне могут вернуть деньги с процентов по жилищному кредиту.