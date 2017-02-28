В «Яндексе» проанализировали запросы жителей Новокузнецка и Кемерова.
Аналитики поисковой системы изучили запросы в 50 городах России за 12 месяцев с августа 2016 года. В этот список вошли Кемерово и Новокузнецк.
Областная столица засветилась в поисковике за год всего 16 миллионов раз, что по сравнению с крупными городами, конечно, мало.
Информацию про Кемерово чаще ищут новокузнечане, новосибирцы, барнаульцы, жители Красноярска и Томска.
Часто ищут новости о прославившем город «голом посвящении», вузах Кемерова, турпутёвках, продаже машин и расписании автобусов. А вот кемеровчане спрашивают у Яндекса про Барнаул, Томск, Новосибирск, Красноярск, Москву и Питер.
Про Новокузнецк запросов чуть меньше — около 15 миллионов.
А Новокузнецком чаще интересуются из Кемерова, Новосибирска и Барнаула.
Жители этих городов, а также новокузнечане хотят узнать про чугунные ванны и мебель, произведённые в Новокузнецке. В список частых запросов также попали местные школы, суды и металлургический комбинат, а также вакансии в городе.
А сами горожане спрашивают поисковик про Новосибирск, Кемерово, Москву и Сочи, ведь именно туда наши земляку стремятся перебраться, пишет Novokuznetsk.su.
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