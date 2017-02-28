В Новокузнецке приступили к разбору трёхэтажных домов на улице Глинки. Здания в полуразрушенном виде простояли некоторое время.

Теперь все три дома полностью расселили и приступили к их сносу. Об этом журналистам ВашГород.ру рассказали в администрации Куйбышевского района.

Как сообщали местные жители, полуразрушенные дома представляли серьёзную опасность для людей, особенно для детей. Ведь он притягивает ребятишек, как магнитом. Одна девочка проткнула ногу гвоздём.