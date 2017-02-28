Кузбасские предприятия СГК готовятся к приходу морозов. Синоптики прогнозируют, что к выходным температура опустится до -20 градусов.
«15 ноября — контрольная дата, к которой все энергопредприятия должны быть готовы к несению осенне-зимних максимальных нагрузок», — сообщил руководитель кузбасского филиала «Сибирской генерирующей компании» Юрий Шейбак.
По его словам, в 2017 году холода наступят раньше, в связи с этим специалисты проверят, готово ли оборудование работать в режиме повышенной нагрузки.
Воду в сети будут нагревать с учётом погодных условий. Для сотрудников проводят дополнительный инструктаж, аварийные бригады обеспечат техникой и специальной одеждой. Уточняется, что электростанции располагают необходимыми объёмами топлива.
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