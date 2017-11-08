Фейсбук предложил пользователям поделиться откровенными снимками и видеоматериалами.
Таким способом компания намерена бороться с порноместью. Все фото и видео, которые пользователь загрузит самостоятельно, соцсеть пометит как неприемлемые материалы, пишет «Российская газета» с ссылкой на TechCrunch.
По словам специалистов, система не хранит изображения. Она сохраняет ссылку и использует искусственный интеллект и другие технологии для распознавания. Если кто-то попытается загрузить такие же файлы в соцсеть, он получит отказ.
Чтобы себя обезопасить, нужно отправить самому себе через мессенджер материалы с откровенными фото и видео. После этого система запомнит отправленный контент как потенциально опасный и не позволит другим пользователям загружать его на сервера.
Сейчас новый алгоритм тестируют в Австралии. Затем он станет доступен пользователям из других стран.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Тем более после дня единства ... !