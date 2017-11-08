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Фейсбук посоветовал пользователям загрузить свои интимные фото

Сегодня 16:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
.blogspot.com

Фейсбук предложил пользователям поделиться откровенными снимками и видеоматериалами.

Таким способом компания намерена бороться с порноместью. Все фото и видео, которые пользователь загрузит самостоятельно, соцсеть пометит как неприемлемые материалы, пишет «Российская газета» с ссылкой на TechCrunch.

По словам специалистов, система не хранит изображения. Она сохраняет ссылку и использует искусственный интеллект и другие технологии для распознавания. Если кто-то попытается загрузить такие же файлы в соцсеть, он получит отказ.

Чтобы себя обезопасить, нужно отправить самому себе через мессенджер материалы с откровенными фото и видео. После этого система запомнит отправленный контент как потенциально опасный и не позволит другим пользователям загружать его на сервера.

Сейчас новый алгоритм тестируют в Австралии. Затем он станет доступен пользователям из других стран.

Комментарии 2
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Я так кумекаю:
1 0
Наш народ так духовно обогатился, что о интиме лучше и не заикаться - не прокатить провокация !
Тем более после дня единства ... !
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