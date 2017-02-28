В арсенале докторов есть широкий спектр возможностей, которые помогают диагностировать онкологию на ранних стадиях и позволяют эффективно бороться с недугом.

Прежде всего, это эндоскопические обследования и операции. О том, кому они жизненно необходимы, есть ли ранние признаки у рака желудочно-кишечного тракта, и что скрывается за профессиональным цинизмом медиков, ВашГород.ру рассказал заведующий отделением эндоскопии Новокузнецкой городской клинической больницы № 29, доктор медицинских наук, профессор Алексей Короткевич.

ВГ: Алексей Григорьевич, об эндоскопических обследованиях знают многие. Но не все. Расскажите, в чём их особенность, и, главное — значимость.

АК: Действительно, эндоскопия — это относительно новая, молодая отрасль медицины, поскольку как таковая специальность сформировалась менее 100 лет назад. В привычном, приемлемом для нас виде она начала развиваться примерно в 60-е годы двадцатого века, появились эндоскопы, более или менее похожие на современные. Но история эндоскопии насчитывает не одну сотню лет: упоминания о прародителях эндоскопов — железных трубках — встречались в рукописных и печатных изданиях с 1504 года. Современная эндоскопия предназначена для того, чтобы врач своими глазами мог увидеть на экране те изменения, которые являются причиной болей, дискомфорта и заставляют человека обращаться к врачу.

Современная эндоскопия принципиально отличается от эндоскопии 20−30-летней давности тем, что мы получили в своё распоряжение приборы совершенно новой генерации, с системой увеличения, многообразием функций вплоть до микроскопии.

Например, эндоскопы экспертного класса позволяют измерить температуру, провести микроскопическое исследование при увеличении до 600 раз, изменить окраску органа без применения химических реактивов или специального раствора.

С помощью такого набора инструментов врач получает возможность быстро и своевременно дать адекватное заключение, соответствующее состоянию пациента, и избрать правильную тактику — либо консультативную, либо лечебную, либо дальнейшую диагностическую.

ВГ: С подозрениями на какие заболевания направляют пациентов к врачу-эндоскописту? Всегда ли это оправдано, и кому эндоскопия действительно необходима?

АК: Важно понимать, что любой современный эндоскоп стоит не меньше хорошего джипа — 25−30 тысяч долларов, и он рассчитан на определённое количество исследований. Когда мы делаем исследования просто так, без достаточных на то оснований, мы тем самым искусственно сокращаем срок жизни эндоскопов и ограничиваем диагностические возможности тех людей, которым эндоскопия действительно жизненно необходима.

Есть две категории пациентов, которым такие обследования показаны. Во-первых, это пациенты, у которых есть жалобы на тот или иной орган или на какую-то его функцию. Этой категории лиц эндоскопия реально может помочь, в том числе и малыми инвазивными методами, которые могут облегчить или полностью вернуть человеку комфортное состояние. Вторая группа пациентов — это те люди, которым необходимы скрининговые осмотры. Дело в том, что скрининг предполагает выявление ранних стадий злокачественных образований желудочно-кишечного тракта. К этой категории относятся лица, перешагнувшие 40−50-летний рубеж. В идеале они должны подвергаться полному эндоскопическому обследованию толстой кишки (колоноскопии) и желудка (гастроскопии). Сюда же относятся люди, у родственников которых были выявлены злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта. Причём таким пациентам первичная эндоскопическая диагностика показана на 20 лет раньше того возраста, в котором у их родственников был выявлен рак той или иной локализации.

Такая диагностическая стратегия приносит существенные экономические дивиденды как государству, так и простым людям: государство тратит гораздо меньше средств на лечение пациентов с запущенными опухолями, на поддержание тяжелых больных, которые требуют специализированного ухода и так далее.

Для пациентов это хорошо, потому что малоинвазивные эндоскопические операции позволяют им буквально через несколько дней вернуться к активной жизни, к работе. Человек сохраняет заработную плату, социальный статус. У людей, которые приходят к нам вовремя, мы нередко находим показания для эндоскопического, либо уже для хирургического лечения.

Но у них ещё нет запущенных опухолей, то есть эти люди проживут ещё ни один десяток лет. Поэтому необходимо, чтобы люди сами понимали важность и нужность ранней диагностики.

ВГ: Сколько стоит эндоскопическое обследование?

АК: Мы проводим исследования бесплатно по полису ОМС в порядке очерёдности у жителей, прикреплённых к нашему медучреждению. Для обследования нужно только направление врача. Те, кто прикреплён к другим медицинским организациям города, должны предоставлять направление формы 057/у. Оно выдаётся по месту прикрепления населения.

При этом ежедневно нам приходится сталкиваться с ситуациями, когда больные, записанные по очереди и планирующие прийти на обследование, не приходят. То есть мы имеем занятые места, на которые могли бы попасть другие люди, удлинение очереди, а, значит, ограничение доступности медицинской помощи для пациентов. В результате мы получаем и с нашей стороны, и со стороны пациентов полную неудовлетворённость специализированной, дорогостоящей, высокотехнологичной и качественной медицинской помощью.

И когда я говорю о скрининге, это, прежде всего, подразумевает ответственность человека, его желание и понимание, что это нужно ему самому, а не врачу, ещё кому-то или государству в целом. Здоровье человека — забота, прежде всего, самого человека.

ВГ: Алексей Григорьевич, давайте поговорим об онкологических заболеваниях. Какие есть первые признаки?

АК: Никаких. В этом проблема. Когда опухоль достигает более или менее значимых размеров или затрагивает слои, которые отвечают за функционирование какого-то слоя желудка, кишки или пищевода, то появляются жалобы — на нарушение глотания, на потерю аппетита, запоры, кровотечения, выделение слизи из заднего прохода. Но это уже симптомы заболевания. В таких случаях мы сталкиваемся с ситуациями, когда вынуждены отдавать пациента хирургам. Да, на этой стадии у опухолей ещё нет громоздких метастазов, но их риск уже очень высок. Эндоскопическим методом мы уже ничего не сделаем. Поэтому речь и идёт о том, чтобы пациенты следили за своим здоровьем и своевременно сами приходили на исследования.

ВГ: Сколько пациентов с раковыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта ежегодно выявляется в Новокузнецке?

АК: Ежегодно эндоскописты 29-й больницы проводят около 8,5−9 тысяч эндоскопий желудочно-кишечного тракта, при этом выявляется 8−12 ранних раков желудка и примерно столько же злокачественных новообразований в толстой кишке. Вроде бы не очень большая цифра, но это те случаи, когда мы можем сделать внутрипросветные операции и с наилучшим результатом. Если к этому добавить предраковые изменения, а это большие опухоли, полипы, растущие латеральные опухоли и так далее, то число возрастает примерно до 500−800 человек в год, то есть примерно 10 процентов от общего числа обследований. Это много. Если анализировать результаты колоноскопий, то ежегодно выявляется 25−30 процентов опухолей толстой кишки от общего числа исследований. Это тоже много.

Когда, например, беспокоят хронические запоры, длящиеся более 3 лет, или, скажем, непонятно откуда возникшая анемия, — это прямые показания для обследования толстой кишки и желудка. Плюс изменение аппетита, вкуса часто может быть связано с опухолями.

ВГ: Люди какого возраста чаще страдают раковыми заболеваниями?

АК: Рак помолодел, к сожалению. Если раньше онкология чаще встречалась у пациентов предпенсионного возраста, то сегодня нередко мы выявляем опухоли у 25−30-летних людей.

ВГ: С чем это связано?

АК: Несмотря на то, что сегодня существуют эффективные схемы лечения, никто не знает, почему возникают опухоли, и почему появляется рак органов желудочно-кишечного тракта. Корейцы провели интересное исследование. Они изучили влияние скорости употребления пищи на возникновение опухолей и доказали: чем быстрее человек ест, тем чаще они возникают. Но в европейских и американских исследованиях такая тенденция не изучалась. Поэтому мне трудно ответить на ваш вопрос. Наверное, здесь несколько факторов: изменение питания, образа жизни…

ВГ: Как люди реагируют, когда узнают, что у них рак?

АК: По-разному. Несколько лет назад я столкнулся с тем, что из восьми человек с подтверждённым диагнозом раннего рака шестеро не пришли на лечение, хотя тогда мы могли удалить опухоли эндоскопическим методом. Кто-то относится с пониманием.

Мы объясняем пациентам: чем больше проходит времени с момента выявления раннего рака, тем меньше остаётся шансов провести безопасную малоинвазивную операцию. При этом увеличиваются сроки лечения, возрастает риск осложнений.

ВГ: И напоследок хочется задать вопрос, не относящийся к теме нашего разговора, но интересующий многих. Есть стереотип, что большинство медиков — циничные люди. Как вы относитесь к этому утверждению, и насколько оно соответствует действительности?

АК: Это неправда. Цинизм медиков — это не цинизм в классическом понимании этого слова. Говорят, что врач умирает с каждым своим пациентом, ведь чтобы правильно поставить диагноз и оказать помощь, надо войти в состояние пациента, понять его жалобы, и уже, исходя из этого, что-то делать. Есть разные типы жалости — бытовая и профессиональная. У врача жалость профессиональная и направлена на то, чтобы человеку сделать легче, даже если ему сделать больно. Есть такая профессиональная шутка: врач сначала спрашивает, где болит, а потом давит туда пальцем. Рассуждения о цинизме это из этой же серии. Цинизм — это своеобразная защита от той боли, которую врач доставляет пациенту. Если врач работает без этой защиты, он испытывает серьезный стресс. Поэтому я абсолютно не согласен, что врач — циник. Цинизм — это броня, защитная маска, которая просто спасает медика.