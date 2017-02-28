Горожанин рассказал, что возле ДК «Алюминщик» сделали платную парковку, и теперь новокузнечане вынуждены платить деньги, чтобы поставить свой автомобиль.

В редакцию ВашГород.ру обратился возмущённый житель Новокузнецка Владимир К. По словам мужчины, несколько дней назад они с семьёй решили посетить культурное мероприятие — финал «Мисс Кузбасс 2017». Однако перед началом концерта мужчину ждал неприятный сюрприз.

«Мы подъехали к ДК „Алюминщик“, но места на парковке у главного входа уже не было. Я решил поставить машину со стороны служебного входа. Но там, как оказалось, за это удовольствие нужно заплатить. То есть я купил билеты за немалые деньги, ещё и должен парковку оплачивать? С каких пор муниципалы стали делать платные парковки? Уже не знают, как деньги с народа содрать!» — пожаловался Владимир.

В ДК «Алюминщик» ВашГород.ру рассказали, что, действительно, парковка со стороны служебного входа является платной. Это стоянка является охраняемой, если ставишь туда машину — плати.

«Там эта платная парковка уже лет 20. Никто не заставляет вас туда вставать. Пожалуйста, ставьте машины на бесплатной парковке возле главного входа», — прокомментировал директор «Алюминщика» Дмитрий Пурпутиди.

Однако, что делать, если машину, например, пред концертом некуда ставить и бесплатные парковки заняты, в ДК нам так и не пояснили.

К слову, зал в «Алюминщике» рассчитан на 759 мест. Кроме того, рядом расположен сквер, куда вечерами новокузнечане также приезжают прогуляться. Поэтому в дни концертов, как говорят новокузнечане, бесплатных парковочных мест не хватает. При этом заняты все места во дворах и вдоль дороги.

«Здесь два варианта: либо плати деньги, либо ищи место во дворах или на улицах рядом. Но по опыту вам скажу, что это практически нереально», — добавил горожанин.

Дмитрий Пурпутиди отметил, что платная парковка пользуется спросом, ведь на ней свои машины оставляют не только гости ДК, но и сотрудники, а также жители ближайших домов.

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