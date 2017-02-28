В Новокузнецке проданный Кузнецкий цементный завод восстанавливать не будут.

Новые владельцы не намерена возобновлять производство цемента. Они рассматривают приобретаемое имущество в качестве площадки — после оформлении документов планируется демонтировать разрушенные аварийные здания Кузнецкого цемзавода, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

Отметим, новый собственник завода Илья Медников является жителем Москвы. Однако он действовал в интересах «Регионстроя», которая принадлежит новокузнецкому предпринимателю Александру Рыбкину.

Недвижимость и промышленное оборудование предприятия ООО «Кузнецкий цементный завод» компания приобрела за 67 миллионов рублей. А в сентябре 2016 года завод пытались продать за 247,6 миллиона рублей.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, дела у Кузнецкого цементного завода в последние несколько лет шли неудачно. Кроме этого, новокузнечане жаловались на то, что предприятие не соблюдает экологические нормы. А позже у Цемзавода возникли финансовые трудности. Работники предприятия долгое время не могли получить зарплаты.