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Проданный в центре Новокузнецка завод пойдёт под снос

Сегодня 17:25
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ullica.ru

В Новокузнецке проданный Кузнецкий цементный завод восстанавливать не будут.

Новые владельцы не намерена возобновлять производство цемента. Они рассматривают приобретаемое имущество в качестве площадки — после оформлении документов планируется демонтировать разрушенные аварийные здания Кузнецкого цемзавода, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

Отметим, новый собственник завода Илья Медников является жителем Москвы. Однако он действовал в интересах «Регионстроя», которая принадлежит новокузнецкому предпринимателю Александру Рыбкину.

Недвижимость и промышленное оборудование предприятия ООО «Кузнецкий цементный завод» компания приобрела за 67 миллионов рублей. А в сентябре 2016 года завод пытались продать за 247,6 миллиона рублей.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, дела у Кузнецкого цементного завода в последние несколько лет шли неудачно. Кроме этого, новокузнечане жаловались на то, что предприятие не соблюдает экологические нормы. А позже у Цемзавода возникли финансовые трудности. Работники предприятия долгое время не могли получить зарплаты.

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Комментарии 5
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Коля
12 2
Прекрасная новость! Нам не нужно внутри города "грязное" производство. Хотите цементный завод, добро пожаловать за город км так за 40 не меньше.
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Анонимный пользователь
3 8
Прекрасная новость! Нам не нужно внутри города "грязное" производство. Хотите цементный завод, добро пожаловать за город км так за 40 не меньше.
А работать где?
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Ъ
2 0
Нужно на этом месте мореходное училище построить.
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Димаха Трейдер
1 1
А работать где?
не работать пробовали ?
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Димон
0 0
А работать где?
На цинковом производстве, уже работает!
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