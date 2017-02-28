В Москве назвали победителей конкурса социальных проектов «Мой проект — моей стране!». Среди выигравших оказались два номинанта из Кузбасса.

На соревнование подали заявки свыше 1,2 тысячи участников, лучших определили в 14 номинациях, сообщили в областной администрации.

«Некоторые вещи удивительны: небольшими силами и за небольшие средства проводится такая добрая и масштабная работа», — сказал президент России на церемонии награждения.

Одним из победителей стал проект «Сердечный маршрут» благотворительного фонда Кузбасса «Детское сердце», в рамках которого медики выявляют у детей врождённый порок сердца. Программа существует уже 1,5 года: врачи приезжают в отдалённые посёлки и организуют приёмы маленьких пациентов. 79 малышам назначили лечение, 17 из них уже прооперировали. Проекту выделили деньги на покупку аппарата УЗИ.

Ещё одним победителем признали проект «Реабилитационная трудовая мастерская для подростков с ментальными нарушениями», который запустила кемеровская организация помощи детям и взрослым с нарушением аутистического спектра «Интеграция». Программа помогает подросткам социализироваться и найти общественно-полезное дело.