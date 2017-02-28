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Здоровый город

Кузбасские социальные проекты признали лучшими в России

Сегодня 07:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Кемеровской области

В Москве назвали победителей конкурса социальных проектов «Мой проект — моей стране!». Среди выигравших оказались два номинанта из Кузбасса.

На соревнование подали заявки свыше 1,2 тысячи участников, лучших определили в 14 номинациях, сообщили в областной администрации.

«Некоторые вещи удивительны: небольшими силами и за небольшие средства проводится такая добрая и масштабная работа», — сказал президент России на церемонии награждения.

Одним из победителей стал проект «Сердечный маршрут» благотворительного фонда Кузбасса «Детское сердце», в рамках которого медики выявляют у детей врождённый порок сердца. Программа существует уже 1,5 года: врачи приезжают в отдалённые посёлки и организуют приёмы маленьких пациентов. 79 малышам назначили лечение, 17 из них уже прооперировали. Проекту выделили деньги на покупку аппарата УЗИ.

Ещё одним победителем признали проект «Реабилитационная трудовая мастерская для подростков с ментальными нарушениями», который запустила кемеровская организация помощи детям и взрослым с нарушением аутистического спектра «Интеграция». Программа помогает подросткам социализироваться и найти общественно-полезное дело.

Комментарии 3
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До чего докатились
7 1
А раньше подобное делалось ежедневно повсеместно и считалось рутиным, само собой разумеюшемся, делом.
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y
0 0
А чего от пенсионного фонда проектов нет, или им выгодно чтобы люди не доживали до пенсии?
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