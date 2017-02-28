Одна из основных причин — почему внешний облик новостроек вызывает немало нареканий — является отсутствие должной конкуренции.
В Новокузнецке сейчас работают всего три застройщика: УК «СОЮЗ», НДСК и ФРЖС. Для сравнения, в Кемерове их в несколько раз больше. Также стоит отметить, что у НДСК и ФРЖС возникают проблемы с покупателями, которые судятся с компаниями из-за качества жилья.
«За качеством возводимого жилья и соответствию объекта решениям, заложенным в проектной документации, уполномочена надзирать Инспекция государственного строительного надзора Кемеровской области.
При выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязательным документом является заключение Госстройнадзора.
В условиях сложившейся экономической ситуации одним из приоритетов при выборе жилья становится стоимость квадратного метра. При проектировании и строительстве, застройщик не принимает решений, которые влекут увеличение стоимости квартир", — сообщила журналистам ВашГород.ру главный архитектор Новокузнецка Дарья Мезенцева.
Также существуют большие проблемы в области развития инфраструктуры новых микрорайонов: подвод коммуникаций, строительство детских садов, школ, больниц, дорог.
«Возможно, наличие большей конкуренции среди застройщиков привело бы к более разнообразным решениям в части планировочных и архитектурных решений. Предоставление права аренды земельных участков с целью строительства многоквартирных домов производится исключительно с аукциона.
Правом принимать участие в аукционе на приобретение земельного участка под строительство МКД обладает любой застройщик независимо от территориальной принадлежности. Таким образом, условия для застройщиков как местных, так и иногородних, одинаковы и соответствуют действующему законодательству", — добавила Дарья Мезенцева.
Условия одинаковы, однако многие иногородние застройщики не видят перспектив развития своего бизнеса, строя жильё в Новокузнецке.
Как отмечают некоторые эксперты, интерес могло бы создать появление в городе или рядом с ним крупного современного предприятия или завода с большим количеством рабочих мест. Такое событие скажется положительно на рынке недвижимости Новокузнецка.
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Просто нет денег, по этому идёт удешевление строительства по максимуму.
Да и представителю ли администрации рассказывать про конкуренцию с которой они всеми силами борются силами коррупции?
Тем более про стоимость квартир, заливать не надо.
Почему Новокузнецк не забирает из Кемерово федеральные деньги на возведение жилья последние лет 15? По факту администрация не выполняет своих обязанностей по вводу нового жилья и ни кто еще от этого не уволился.