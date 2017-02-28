Одна из основных причин — почему внешний облик новостроек вызывает немало нареканий — является отсутствие должной конкуренции.

В Новокузнецке сейчас работают всего три застройщика: УК «СОЮЗ», НДСК и ФРЖС. Для сравнения, в Кемерове их в несколько раз больше. Также стоит отметить, что у НДСК и ФРЖС возникают проблемы с покупателями, которые судятся с компаниями из-за качества жилья.

«За качеством возводимого жилья и соответствию объекта решениям, заложенным в проектной документации, уполномочена надзирать Инспекция государственного строительного надзора Кемеровской области. При выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязательным документом является заключение Госстройнадзора. В условиях сложившейся экономической ситуации одним из приоритетов при выборе жилья становится стоимость квадратного метра. При проектировании и строительстве, застройщик не принимает решений, которые влекут увеличение стоимости квартир", — сообщила журналистам ВашГород.ру главный архитектор Новокузнецка Дарья Мезенцева.

Также существуют большие проблемы в области развития инфраструктуры новых микрорайонов: подвод коммуникаций, строительство детских садов, школ, больниц, дорог.

«Возможно, наличие большей конкуренции среди застройщиков привело бы к более разнообразным решениям в части планировочных и архитектурных решений. Предоставление права аренды земельных участков с целью строительства многоквартирных домов производится исключительно с аукциона. Правом принимать участие в аукционе на приобретение земельного участка под строительство МКД обладает любой застройщик независимо от территориальной принадлежности. Таким образом, условия для застройщиков как местных, так и иногородних, одинаковы и соответствуют действующему законодательству", — добавила Дарья Мезенцева.

Условия одинаковы, однако многие иногородние застройщики не видят перспектив развития своего бизнеса, строя жильё в Новокузнецке.

Как отмечают некоторые эксперты, интерес могло бы создать появление в городе или рядом с ним крупного современного предприятия или завода с большим количеством рабочих мест. Такое событие скажется положительно на рынке недвижимости Новокузнецка.