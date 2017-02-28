Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) станет больше.

С 1 января 2019 года его поднимут до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает РИА Новости.

А с 1 января 2018 года, как уже писал ВашГород.ру, минимальный размер оплаты труда установят на уровне 85 процентов от величины прожиточного минимума. Это 9 489 рублей.

Напомним, законопроект был разработан по поручению Владимира Путина.