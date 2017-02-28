В России увеличится минимальная зарплата
Сегодня 07:00
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) станет больше.
С 1 января 2019 года его поднимут до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает РИА Новости.
А с 1 января 2018 года, как уже писал ВашГород.ру, минимальный размер оплаты труда установят на уровне 85 процентов от величины прожиточного минимума. Это 9 489 рублей.
Напомним, законопроект был разработан по поручению Владимира Путина.
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Тем временем Венесуэла согласилась на предложенные Россией условия реструктуризации долга в $1 млрд.. Российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд . Пишет Ведомости..
Тем временем Венесуэла согласилась на предложенные Россией условия реструктуризации долга в $1 млрд.. Российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд . Пишет Ведомости..