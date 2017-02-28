Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В России увеличится минимальная зарплата

Сегодня 07:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rodzem.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) станет больше.

С 1 января 2019 года его поднимут до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает РИА Новости.

А с 1 января 2018 года, как уже писал ВашГород.ру, минимальный размер оплаты труда установят на уровне 85 процентов от величины прожиточного минимума. Это 9 489 рублей.

Напомним, законопроект был разработан по поручению Владимира Путина.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Кам 871
20 1
Тем временем Венесуэла согласилась на предложенные Россией условия реструктуризации долга в $1 млрд.. Российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд . Пишет Ведомости..
ответить
аватар
Чел
14 0
Кам:
Тем временем Венесуэла согласилась на предложенные Россией условия реструктуризации долга в $1 млрд.. Российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд . Пишет Ведомости..
Ничего, на пенсиях сэкономим. Венесуэла - forever!
ответить
аватар
Андрей
3 1
Кам:
Тем временем Венесуэла согласилась на предложенные Россией условия реструктуризации долга в $1 млрд.. Российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд . Пишет Ведомости..
Простим всем долги,нам не привыкать
ответить
аватар
читатель
7 0
Простим всем долги,нам не привыкать
они бы своим гражданам так простили долги, нееет это не выгодно лучше "писануться" какие мы добрые на весь мир, а на некоторые страны посмотришь, которым мы уже простили долги, так у них народ живет, лучше нас "даже при их сложной экономической ситуации"
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ