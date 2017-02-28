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Снова спам: новокузнечане в мессенджерах искали ребёнка из Казахстана

Сегодня 07:40
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Вотсап

Крик о помощи мамы из Казахстана дошёл до Новокузнецка.

Накануне сразу несколько читателей ВашГород.ру рассказали, что им в вотсапе пришло сообщение о пропавшем ребёнке. На фото: смуглый мальчик лет десяти. Прилагается аудиозапись, где встревоженный женский голос просит помочь в поисках ребёнка.

«Всем добрый вечер. Сегодня, 6 ноября 2017 года, в центре города пропал ребёнок. Он направлялся в школу Алтынсарина, в два часа дня его видели его в районе ЦУМа, и всё. Больше нету. Пожалуйста, разошлите это фото, что я прислала, и голосовое сообщение. Помогите найти ребёнка. Ему 9 лет. Спасибо», — говорит неизвестная.

Новокузнечан, кто пересылал сообщение, не удивило название школы — [имени] Алтынсарина. А она находится в Казахстане, в городе Костанай. Именно там 6 ноября пропал 9-летний Алихан И. В этот же день вечером, ребёнка нашли на остановке, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Костанайской области. Он жив и здоров.

А сообщение дошло не только до Кузбасса — Алихана «теряли» и на Камчатке, и в Ставрополе, и в Амурской области.

Как уже писал ВашГород.ру, ранее новокузнечане искали в соцсетях и мессенджерах родителей мальчика без сознания.

Комментарии 4
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