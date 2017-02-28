Новокузнечане в который раз подхватили спам-рассылку в вотсапе.

Как уже писал ВашГород.ру, жители пересылали друг другу сообщение о пропавшем девятилетнем мальчике. Горожан не смутило ни отсутствие имени и фамилии ребёнка, ни необычное для нашего региона название школы — имени Алтынсарина.

Позже выяснилось, что ребёнка зовут Алихан, и он пропал в Казахстане 6 ноября. В тот же день мальчика нашли, но сообщение пошло гулять по мессенджерам, взбудоражив родителей из Краснодара, Ставрополя, Амурской области и так далее. А ВашГород.ру вспомнил, какие вирусные новости и фейковые сообщения распространяли по соцсетям и мессенджерам Новокузнецка.

Осенью 2015-го новокузнечан, как и многих сибиряков, взбудоражила новость о жвачке с наркотиками. Опасное лакомство детям дают старшеклассники в школах, говорилось в сообщении. Ещё заявляли, что жвачка вызывает зависимость уже после первого приёма.

Сообщение быстро распространилось по соцсетям. В соседнем Новосибирске родители даже рассказали, будто дети постарше предлагают угощение с дурманом младшим. Но полиция позже заявила, что сбыт или оборот наркотической жвачки не подтверждён.

Но фейк оказался живучим — всплыл ровно через год, в октябре 2016-го. И приукрасился: авторы заявили, что жвачка содержит героин и спайс. Даже прикрепили к посту фотографию опасного лакомства.

Вот так выглядит наркожвачка, утверждали в рассылке

Слуху поверили даже власти. Чиновник из Управления по образованию и культуре из Краснознаменска Московской области попросил учителей предупредить о наркожвачке школьников и их родителей. Кузбасс не остался в стороне. Аман Тулеев потребовал от силовиков уделить внимание продаже одурманивающих веществ возле школ и вузов.

Волнение потихоньку утихло. Но ровно через год, опять в октябре, в сети появился похожий фейк. В этот раз родителей предупреждали о конфетах с наркотиками.

«Родители должны знать об этом наркотике. Это новый препарат, известный как „земляника“. Существует тип кристаллов, выглядит, как клубничные конфеты <…>. Он также пахнет земляникой и раздаётся детям в школьных дворах. Ребёнок съел, думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Этот наркотик также поставляется в шоколаде, арахисовом масле, коле, вишне, винограде и апельсине», — говорилось в сообщении.

В общественной организации «СТОПнаркотик-Кузбасс» ВашГород.ру заверили: информация о конфетах с наркотиками — фейк.

Удивительно быстро распространяются новости о пропавших детях. Например, в марте 2017-го обеспокоенные новокузнечане репостили запись о найденном на улице Мира маленьком мальчике. Как и пермяки, новгородцы, новосибирцы и жители других городов.

Новокузнечане в комментариях советовали позвонить в органы опеки и полицию. Предлагали свою помощь: обеспечить ребёнка едой, приютить на время. Но, как Novokuznetsk.su пояснили в управлении МВД по Новокузнецку, в полицию города информация о таком мальчике не поступала.

А волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» из Санкт-Петербурга опубликовали рассказ мамы ребёнка. По словам женщины, мальчика зовут не Андрей, и он не терялся. Кто и зачем опубликовал этот пост, россиянка не знает. А добровольцы попросили всех россиян распространять сообщения о поиске ребятишек только от проверенных источников.

И кого-то история научила бдительности. В конце октября, когда по кузбасским пабликам репостили сообщение о мальчике без сознания, многие в комментариях заявляли, что это может быть фейком. Напомним, к посту прикрепили снимок с подростком, лежащим в больнице. Заявляли, что мальчик без сознания и нужно найти его родителей.

Как и в других случаях, пост обошёл всю Россию. В итоге выяснить, в какую больницу попал ребёнок, и что с ним случилось, стало нелегко. По информации некоторых СМИ, истории с мальчиком без сознания больше двух лет, родителей паренька давно нашли, и с ним всё в порядке.

Фейки о маньяках тоже бывают вирусными. В конце октября кузбассовцев всполошил пост о жутких убийствах в Новокузнецке.

В Белове жители со ссылкой на знакомых в полиции сразу сообщили, что новость фейковая. А вот новокузнечане, особенно женщины, принялись репостить запись в инстаграме. Даже не догадываясь, что «психи», которым приписали жуткие преступления, вполне мирные и давно уже находятся в лечебнице.

Как пишет «АиФ Урал», пациенты психбольницы в Первоуральске действительно сбежали, вооружившись кухонными ножами. Спустя несколько дней их поймали и доставили обратно в лечебницу. О зверских убийствах или изнасилованиях, совершённых больными, полиция не сообщала. Зато соцсети постарались: например, на Урале пользователи заявляли, что пациенты изнасиловали и убили девушку, а также откусили ей соски.

Фейковые новости появляются по нескольким причинам. Например, с целью сделать более популярной свою страничку в соцсетях. Иногда вирусную рассылку создают ради наживы, и тогда в сообщении есть просьбы о матпомощи. Эксперты говорят и об обычных троллях, распространяющих фейки ради забавы. Нельзя недооценивать и сарафанное радио, когда реальные события или факты, пройдя через множество человек, приукрашиваются, а затем впускаются в массы благодаря нескольким репостам обеспокоенных пользователей.