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В пятницу в Кемерове временно изменят организацию дорожного движения

Сегодня 09:25
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kazan.kp.ru

В пятницу в Центральном районе Кемерова временно запретят стоянку автомобилей. Это объясняют праздником Губернаторской кадетской школы-интерната полиции.

Торжество устроят у часовни на улице Николая Островского, 17, сообщили городские власти.

9 ноября с 20:00 до 11:00 нельзя парковаться на улице Николая Островского и частично на Кирова:

10 ноября с 9:00 до 11:00 запрещено оставлять машины на улице Кирова и Николая Островского:

Для водителей выставят соответствующие знаки. Автомобили, которые окажутся в запретной зоне, перевезут к зданию № 41 на улице Кирова.

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