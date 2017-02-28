В пятницу в Центральном районе Кемерова временно запретят стоянку автомобилей. Это объясняют праздником Губернаторской кадетской школы-интерната полиции.

Торжество устроят у часовни на улице Николая Островского, 17, сообщили городские власти.

9 ноября с 20:00 до 11:00 нельзя парковаться на улице Николая Островского и частично на Кирова:

10 ноября с 9:00 до 11:00 запрещено оставлять машины на улице Кирова и Николая Островского:

Для водителей выставят соответствующие знаки. Автомобили, которые окажутся в запретной зоне, перевезут к зданию № 41 на улице Кирова.