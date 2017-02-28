Депутаты разработали поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, касающиеся жестокого обращения с животными.
Законопроект внесён на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета».
Документ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, либо ареста на шесть месяцев. Это в том случае, если преступление совершено из хулиганских побуждений.
Если живодёры издевались над животными в присутствии детей, либо опубликовали запись своих действий в интернете, их предлагают лишать свободы на срок от 3 до 5 лет. Такое же наказание предусматривается, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.
Наряду с лишением свободы предлагаются и альтернативные санкции (штрафы, обязательные работы, исправительные работы). Это позволит обеспечить индивидуализацию наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, а также возможного наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.
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