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В России хотят ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Сегодня 09:35
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
suitanna.ts6.ru

Депутаты разработали поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, касающиеся жестокого обращения с животными.

Законопроект внесён на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Документ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, либо ареста на шесть месяцев. Это в том случае, если преступление совершено из хулиганских побуждений.

Если живодёры издевались над животными в присутствии детей, либо опубликовали запись своих действий в интернете, их предлагают лишать свободы на срок от 3 до 5 лет. Такое же наказание предусматривается, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.

Наряду с лишением свободы предлагаются и альтернативные санкции (штрафы, обязательные работы, исправительные работы). Это позволит обеспечить индивидуализацию наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, а также возможного наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

Комментарии 6
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ника
22 1
нужный закон! живодеры это психи, они должны нести заслуженное наказание
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Кстати:
3 16
С людьми ещё можно, но с собаками/животными - пора кончать !
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я
3 0
А кто травит животных? Кто их будет наказывать и когда?
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!?
9 0
А кто травит животных? Кто их будет наказывать и когда?
Прежде их надо прймать, а потом уже наказывать, жёстко наказывать.
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собачница
2 0
давно пора!!! совсем офигели!
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