Депутаты разработали поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, касающиеся жестокого обращения с животными.

Законопроект внесён на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Документ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, либо ареста на шесть месяцев. Это в том случае, если преступление совершено из хулиганских побуждений.

Если живодёры издевались над животными в присутствии детей, либо опубликовали запись своих действий в интернете, их предлагают лишать свободы на срок от 3 до 5 лет. Такое же наказание предусматривается, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.

Наряду с лишением свободы предлагаются и альтернативные санкции (штрафы, обязательные работы, исправительные работы). Это позволит обеспечить индивидуализацию наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, а также возможного наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.