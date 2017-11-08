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Сказочный д......
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Англичанин сделал необычный тюнинг автомобиля своей подруги.
Молодой человек обтянул кузов мехом, и теперь машина напоминает большую плюшевую собаку.
«Автомобиль-собаку» назвали Ровером. По словам хозяйки, такой дизайн стал для неё полной неожиданностью, передаёт Рен-ТВ с ссылкой на The Daily Mail.
По признанию автора тюнинга, после дождя машина напоминает мокрый платок. Зато она узнаваема на дорогах, а полицейские часто просят сфотографироваться на фоне автомобиля.
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