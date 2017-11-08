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Молодой человек превратил машину своей девушки в большую плюшевую собаку

Сегодня 10:01
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ren.tv

Англичанин сделал необычный тюнинг автомобиля своей подруги.

Молодой человек обтянул кузов мехом, и теперь машина напоминает большую плюшевую собаку.

«Автомобиль-собаку» назвали Ровером. По словам хозяйки, такой дизайн стал для неё полной неожиданностью, передаёт Рен-ТВ с ссылкой на The Daily Mail.

По признанию автора тюнинга, после дождя машина напоминает мокрый платок. Зато она узнаваема на дорогах, а полицейские часто просят сфотографироваться на фоне автомобиля.

Комментарии 6
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Анонимный пользователь
1 4
Класс) Милота)
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читатель
6 0
а после наших дорог, вся милота закончилась бы на 1-й поездке
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Ага
0 0
Класс) Милота)
Особенно после дождя!
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1 0
Я бы его «побила», за такой креатив...
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