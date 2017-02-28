Бюджетам кузбасских городов выделят дополнительные финансы
Сегодня 10:10
Губернатор Аман Тулеев заявил, что за девять месяцев текущего года доходов в бюджет выросли, текущие поступления повысились на 37% по сравнению с предыдущим годом.
Поэтому муниципалитетам решили оказать дополнительную помощь, сообщили в областной администрации. Местным бюджетам в декабре увеличат дотации на 10%. Всего на помощь городам выделят 1,2 миллиарда рублей.
Деньги необходимо потратить на выплату долгов местных бюджетов, в первую очередь, перед коммунальщиками, угольщиками и энергетиками.
Депутаты обсудят соответствующие поправки в бюджет.
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А долги перед собственными компаниями с завышенными тарифами, закрывайте в последнюю очередь.
Все же знают, кто в долги загоняет Кузбасс, по долгам которого отвечает население, а не "эффективные руководители", которые довели до этого.
Поступления в бюджет увеличились, значит есть деньги достроить 81 школу и другие социальные задачи решить.