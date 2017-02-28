Губернатор Аман Тулеев заявил, что за девять месяцев текущего года доходов в бюджет выросли, текущие поступления повысились на 37% по сравнению с предыдущим годом.

Поэтому муниципалитетам решили оказать дополнительную помощь, сообщили в областной администрации. Местным бюджетам в декабре увеличат дотации на 10%. Всего на помощь городам выделят 1,2 миллиарда рублей.

Деньги необходимо потратить на выплату долгов местных бюджетов, в первую очередь, перед коммунальщиками, угольщиками и энергетиками.

Депутаты обсудят соответствующие поправки в бюджет.