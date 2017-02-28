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Бюджетам кузбасских городов выделят дополнительные финансы

Сегодня 10:10
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
regionsamara.ru

Губернатор Аман Тулеев заявил, что за девять месяцев текущего года доходов в бюджет выросли, текущие поступления повысились на 37% по сравнению с предыдущим годом.

Поэтому муниципалитетам решили оказать дополнительную помощь, сообщили в областной администрации. Местным бюджетам в декабре увеличат дотации на 10%. Всего на помощь городам выделят 1,2 миллиарда рублей.

Деньги необходимо потратить на выплату долгов местных бюджетов, в первую очередь, перед коммунальщиками, угольщиками и энергетиками.

Депутаты обсудят соответствующие поправки в бюджет.

Комментарии 3
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читатель
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деньги-то может и выделят, вопрос сколько из них осядет по пути следования на руках к ним прикасающихся
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ААА
2 0
деньги-то может и выделят, вопрос сколько из них осядет по пути следования на руках к ним прикасающихся
Все осядут!!!
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y
0 0
Не понятно. Сначала покройте долги перед банками.
А долги перед собственными компаниями с завышенными тарифами, закрывайте в последнюю очередь.
Все же знают, кто в долги загоняет Кузбасс, по долгам которого отвечает население, а не "эффективные руководители", которые довели до этого.
Поступления в бюджет увеличились, значит есть деньги достроить 81 школу и другие социальные задачи решить.
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