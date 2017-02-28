В Кузбассе уровень заболеваемости снизился.
Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области проанализировали число заболевших ОРВИ и пришли к выводу, что уже на протяжении нескольких недель этот показатель падает.
За первую неделю ноября в Кузбассе в больницы с ОРВИ обратились 13 376 жителей. Это вполне соответствует сезонной отметке. Однако этот показатель ниже, чем за предыдущие несколько недель. К слову, за предыдущую неделю заболевших было на 1043 больше, это 7,2%.
В ведомстве отметили, что вирусной инфекции подвержены в основном дети. Их среди заболевших на прошлой неделе 77,8%.
Из всех 336 госпитализированных — 314 дети до 14 лет.
Также сотрудники добавили, что прививочная кампания подходит к концу и у кузбассовцев есть ещё несколько дней, чтобы поставить прививку. К слову, в этом сезоне в Кемеровской области поставили более 1,1 миллиона прививок, это примерно 41% от всего населения области. Именно такое количество кузбассовцев в ведомстве планировали привить, чтобы миновать эпидемию гриппа. То есть план выполнен на все 100%.
В прошлом году от всего населения региона прививки получили 40,8%. Именно это, по мнению медиков, позволило не только предотвратить эпидемию, но и избежать летальных исходов от осложнений.
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