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Здоровый город

Кузбассовцы стали реже болеть ОРВИ

Сегодня 10:15
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
News.pn

В Кузбассе уровень заболеваемости снизился.

Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области проанализировали число заболевших ОРВИ и пришли к выводу, что уже на протяжении нескольких недель этот показатель падает.

За первую неделю ноября в Кузбассе в больницы с ОРВИ обратились 13 376 жителей. Это вполне соответствует сезонной отметке. Однако этот показатель ниже, чем за предыдущие несколько недель. К слову, за предыдущую неделю заболевших было на 1043 больше, это 7,2%.

В ведомстве отметили, что вирусной инфекции подвержены в основном дети. Их среди заболевших на прошлой неделе 77,8%.

Из всех 336 госпитализированных — 314 дети до 14 лет.

Также сотрудники добавили, что прививочная кампания подходит к концу и у кузбассовцев есть ещё несколько дней, чтобы поставить прививку. К слову, в этом сезоне в Кемеровской области поставили более 1,1 миллиона прививок, это примерно 41% от всего населения области. Именно такое количество кузбассовцев в ведомстве планировали привить, чтобы миновать эпидемию гриппа. То есть план выполнен на все 100%.

В прошлом году от всего населения региона прививки получили 40,8%. Именно это, по мнению медиков, позволило не только предотвратить эпидемию, но и избежать летальных исходов от осложнений.

Комментарии 1
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ххх
9 0
У нас люди, в основном, ОРВИ переносят на ногах и в больницы не обращаются, потому как там можно сидя в очереди еще и грипп подхватить,да и талон взять проблемно, через две недели запишут, когда надобность уже отпадет. Поэтому простые граждане занимаются самолечением, от безысходности. Следовательно, данная статья ни о чем.
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