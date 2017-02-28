В Кузбассе уровень заболеваемости снизился.

Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области проанализировали число заболевших ОРВИ и пришли к выводу, что уже на протяжении нескольких недель этот показатель падает.

За первую неделю ноября в Кузбассе в больницы с ОРВИ обратились 13 376 жителей. Это вполне соответствует сезонной отметке. Однако этот показатель ниже, чем за предыдущие несколько недель. К слову, за предыдущую неделю заболевших было на 1043 больше, это 7,2%.

В ведомстве отметили, что вирусной инфекции подвержены в основном дети. Их среди заболевших на прошлой неделе 77,8%.

Из всех 336 госпитализированных — 314 дети до 14 лет.

Также сотрудники добавили, что прививочная кампания подходит к концу и у кузбассовцев есть ещё несколько дней, чтобы поставить прививку. К слову, в этом сезоне в Кемеровской области поставили более 1,1 миллиона прививок, это примерно 41% от всего населения области. Именно такое количество кузбассовцев в ведомстве планировали привить, чтобы миновать эпидемию гриппа. То есть план выполнен на все 100%.