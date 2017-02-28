Один из крупнейших сибирских ритейлеров «Холидей» выставил на продажу все свои супермаркеты и гипермаркеты.

Компания решила продать более 150 магазинов, общая площадь которых составляет 300 тысяч квадратных метров. Компания оставит только дисконт-магазины под брендом «Холди».

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», если «Холидею» удастся реализовать все 150 магазинов, то компания может выручить $ 660−730 миллионов.

«Об этом предложении мы известили всех крупных федеральных и региональных игроков», — уточнил он. Все магазины продаются по отдельности — на каждый объект установлена своя цена", — рассказал журналистам владелец компании «Холидей» Николай Скороходов.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Лента» до конца года выкупит в Сибири 22 магазина у «Холидей». Ещё часть магазинов планировал выкупить «Магнит».

Многие эксперты называют дату закрытия сети — 1 января 2018 года. А в новокузнецких магазинах «Холидей», «Коре» и «Палате» началась распродажа товаров в связи с закрытием. Покупателей ждут большие скидки.