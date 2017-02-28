Конкурсантки проекта «Леди Спорт Кузбасс, как настоящие бойцы, прошли первый этап соревнования в фитнес-центре «Максимум». Каждая участница должна была представить свой вид спорта и, конечно, рассказать о себе в нём.

Кроссфит, танцевальная акробатика, баскетбол, волейбол, бодибилдинг, лыжи — это только малая часть увлечений девушек, участвующих в проекте. Участницы не просто занимаются спортом, они болеют им и пытаются его популяризировать. Это и есть одна из причин, по которой девушки участвуют в проекте.

Оценивали девушек на этом этапе восемь членов жюри, все они являются не просто спортсменами, но и людьми, которые добились в своём виде спорта успеха и высоких регалий. Критерии оценки для жюри были предложены от единицы до пятёрки. А сама оценка производилась по следующим параметрам: умение позиционировать свой вид спорта, внешний спортивный вид в соответствии с видом спорта, мотивация.

Участницы предстали перед жюри в спортивной форме и наглядно за какие-то 3−4 минуты показали, как проходит их ежедневная тренировка. Спорт это не только физическая подготовка, но и длинный моральный путь. Поэтому презентация состояла не только из физической составляющей, но и рассказа о пути к персональному виду спорта и к спорту в общем.

«Поддержка из зала, от других участниц, организаторов была колоссальная, жюри не пыталось давить, а наоборот действовало как-то успокаивающе. Атмосфера потрясающая, особенно я выделяю девочек, участвующих от направления пол-дэнс, так как сама бы в альтернативу тренажерному залу выбрала бы этот вид спорта!» — поделилась с нами участница проекта «Леди Спорт Кузбасс» Маргарита Воробьева.

Следующий этап пройдёт в гриль-баре «Жара», девушки представят на суд жюри свои фирменные блюда, с помощью которых поддерживают свой здоровый образ жизни. В этот день готовка будет не единственным заданием, также конкурсанткам предстоит презентовать личную формулу здорового образа жизни!

Дальше ещё много интересного, смотри фотоотчеты с этапов на ледиспорт.рф и голосуй за полюбившуюся участницу!