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СМИ: В России резко подорожает соль

Сегодня 10:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.beauty.ua

Поставщики соли прогнозируют повышение цен.

По мнению экспертов, к концу года соль может подорожать сразу на 10 процентов. Об этом пишут «Известия» с ссылкой на участников рынка.

Специалисты объясняют грядущий рост цен нехваткой вагонов для перевозки продукции. Из-за их дефицита сокращаются отгрузки.

Уже сейчас продажи соли начали падать, отмечает издание с ссылкой на данные Росстата. Если в ближайшие месяцы ситуация с транспортировкой продукции не улучшится, это может привести не только к подорожанию соли, но и к её дефициту в магазинах, считают эксперты.

Комментарии 11
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евгений
37 0
А я бы за такие новости-наказал...
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Андрей
14 0
Так уголь катаем,зачем нам соль.Пишут продажи падают и тут же наценка
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***
0 0
А я бы за такие новости-наказал...
А я-бы наградил "За заслуги перед Отечеством", как Наину Ельцину и как детей депутатов.... И меня-бы тоже стал народ боготворить!
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хожу-брожу
7 0
Пора вагоностроительный завод по новы открывать, а то Родина нам может не простить.
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Котя
1 3
Об чем слюной брызжете??? Вброс хороший!
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Галинка
19 6
Резко на 10% с 10 до 11 рублей - придется теперь без соли жить, блин
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Местная 9799
10 0
Так уголь катаем,зачем нам соль.Пишут продажи падают и тут же наценка
Так потому и наценка, что продажи падают. У нас только так и действуют "предприниматели" - если падает спрос, нужно срочно поднять цену, чтобы компенсировать убытки.
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Вменяемый
14 1
Резко на 10% с 10 до 11 рублей - придется теперь без соли жить, блин
В масштабах кухни - может и нет. В масштабах завода, региона - ощутимое повышение затрат.
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намкрыш или крымнаш
4 1
как перед войной 1945 года.
дед рассказывал, исчезли соль , спички, мыло....
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