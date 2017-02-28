Поставщики соли прогнозируют повышение цен.
По мнению экспертов, к концу года соль может подорожать сразу на 10 процентов. Об этом пишут «Известия» с ссылкой на участников рынка.
Специалисты объясняют грядущий рост цен нехваткой вагонов для перевозки продукции. Из-за их дефицита сокращаются отгрузки.
Уже сейчас продажи соли начали падать, отмечает издание с ссылкой на данные Росстата. Если в ближайшие месяцы ситуация с транспортировкой продукции не улучшится, это может привести не только к подорожанию соли, но и к её дефициту в магазинах, считают эксперты.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
дед рассказывал, исчезли соль , спички, мыло....