Поставщики соли прогнозируют повышение цен.

По мнению экспертов, к концу года соль может подорожать сразу на 10 процентов. Об этом пишут «Известия» с ссылкой на участников рынка.

Специалисты объясняют грядущий рост цен нехваткой вагонов для перевозки продукции. Из-за их дефицита сокращаются отгрузки.

Уже сейчас продажи соли начали падать, отмечает издание с ссылкой на данные Росстата. Если в ближайшие месяцы ситуация с транспортировкой продукции не улучшится, это может привести не только к подорожанию соли, но и к её дефициту в магазинах, считают эксперты.