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Авто

Через 20 лет автомобили полностью исчезнут

Сегодня 10:55
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fishki.net

Бывший руководитель General Motors сообщил о полном исчезновении автомобилей через 20 лет.

Бывший глава General Motors Боб Лутц рассказал, что вместо машин, которыми управляют люди, по улицам городов начнут ездить беспилотные автомобили. Служивший человечеству 120 лет автомобиль, исчезнет из массовой эксплуатации так же, как в начале XX века из неё исчезла лошадь.

Люди будут перемещаться в абсолютно автономных модулях, которыми не нужно управлять. Такое авто самостоятельно прибудет на вызов, определив координаты клиента. Пассажира до указанного места назначения беспилотник доставит, передвигаясь в потоке ему подобных модулей.

Как сообщает «motor», через 20 перестанут существовать большинство автопроизводителей. Эксплуатация машин без функции автономного вождения будет законодательно запрещена, что приведёт, например, к отсутствию спроса на спорткары.

Комментарии 13
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Андрей
11 0
И дороги делать не надо будет вобще ага
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хожу-брожу
17 1
20 лет это мало для такой высокоразвитой страны как наша.
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-
1 0
И машины такие будут и чипы в головах будут. Смотрим голливудские типа фантастические фильмы 70 - 80-х годов, сравниваем с сегоднешними реалиями и мотаем на ус. Сначала через фильмы закладывают в головы матрицы что вот будет, это будет нормой жизни и никак иначе. Пока заложеные матрицы изменяют сознание и поведение людей к тому времени и технологии подтягиваются.
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уехавший
2 0
И дороги делать не надо будет вобще ага
дороги делать точно не будут(как и не делали),а латать по прежнему будут. Платон будут платить за всё что движется(инвалидные и детские коляски в том числе).
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Роза Моисеевна
4 0
дороги делать точно не будут(как и не делали),а латать по прежнему будут. Платон будут платить за всё что движется(инвалидные и детские коляски в том числе).
Россия-это не страна.Это диагноз
она перейдет, или скорее вернется на свой исконно гужевой транспорт.


Изя, как ты считаешь-России далеко до Северной Кореи?
-Сема, какой далеко? Только глазки сощурить.
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Думаю
1 0
Россия-это не страна.Это диагноз
она перейдет, или скорее вернется на свой исконно гужевой транспорт.


Изя, как ты считаешь-России далеко до Северной Кореи?
-Сема, какой далеко? Только глазки сощурить.
Гораздо ближе, чем до США.а
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TYO
1 0
И только АвтоВАЗ будет дальше производить Гранты, Икс-Реи и Весты)))))
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Вс
1 0
За границей столько народу нет, от куда взялось такое кол-во учёных с непонятными иследованиями.
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Александр
0 0
Бред какой-то.
Для Вас да , а для них это реально.
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2 0
Ощущение, что прочитала отрывок из «Пятого элемента» не более.....
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Да ладно
1 0
Для Вас да , а для них это реально.
Вон, 50лет назад, тоже думали, что в 2017 году мы будем «бороздить космические просторы», на марсе и луне побываем...(прочитали в посланиях после открытия капсулы времени)
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