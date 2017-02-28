Бывший руководитель General Motors сообщил о полном исчезновении автомобилей через 20 лет.

Бывший глава General Motors Боб Лутц рассказал, что вместо машин, которыми управляют люди, по улицам городов начнут ездить беспилотные автомобили. Служивший человечеству 120 лет автомобиль, исчезнет из массовой эксплуатации так же, как в начале XX века из неё исчезла лошадь.

Люди будут перемещаться в абсолютно автономных модулях, которыми не нужно управлять. Такое авто самостоятельно прибудет на вызов, определив координаты клиента. Пассажира до указанного места назначения беспилотник доставит, передвигаясь в потоке ему подобных модулей.

Как сообщает «motor», через 20 перестанут существовать большинство автопроизводителей. Эксплуатация машин без функции автономного вождения будет законодательно запрещена, что приведёт, например, к отсутствию спроса на спорткары.