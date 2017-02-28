На никотиновую зависимость и синдром отмены может оказывать влияние генетический механизм.

Об этом заявили учёные из Мичиганского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Medical Express, сообщает РИА Новости.

Исследователи провели опыты на круглых червях Caenorhabditis elegans. Сначала они формировали у них никотиновую зависимость, а затем лишали червей этого вещества и изучали их реакцию.

В результате учёные выявили ряд генов и микроРНК, ответственных за увеличение выработки белков никотиновых рецепторов, которые играют ключевую роль в формировании зависимости.

Черви продемонстрировали поведенческую реакцию, которая обычно наблюдается у млекопитающих. Генетики уверены: на основе полученных результатов можно изучать человеческую зависимость.

Отмечается, что ранее научное сообщество не признавало влияние генетического механизма на никотиновую зависимость. Авторы исследования надеются, что новые данные приведут к лучшему пониманию этой проблемы.