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Генетики объяснили, почему трудно отказаться от курения

Сегодня 11:05
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
image.jimcdn.com

На никотиновую зависимость и синдром отмены может оказывать влияние генетический механизм.

Об этом заявили учёные из Мичиганского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Medical Express, сообщает РИА Новости.

Исследователи провели опыты на круглых червях Caenorhabditis elegans. Сначала они формировали у них никотиновую зависимость, а затем лишали червей этого вещества и изучали их реакцию.

В результате учёные выявили ряд генов и микроРНК, ответственных за увеличение выработки белков никотиновых рецепторов, которые играют ключевую роль в формировании зависимости.

Черви продемонстрировали поведенческую реакцию, которая обычно наблюдается у млекопитающих. Генетики уверены: на основе полученных результатов можно изучать человеческую зависимость.

Отмечается, что ранее научное сообщество не признавало влияние генетического механизма на никотиновую зависимость. Авторы исследования надеются, что новые данные приведут к лучшему пониманию этой проблемы.

Комментарии 3
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Котя
12 1
Генетики объяснили, а что???!!!! Пусть объяснят чем бодяжат табачок для стойкого привыкания!! Хотя табака настоящего уже давно нет в табачных изделиях, как и нет настоящего пива!
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кот бросивший курить
8 1
Слабаки. Главно занять себя на первое время.
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Андрей
0 0
Это больше психологическая зависимость
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