Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в кемеровском кафе.

Так, в павильоне общественного питания не было туалета и раковины для посетителей, не оказалось внутренней системы водопровода и канализации, дезинфекцию ёмкостей для чистой воды не проводили, сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, пиццу и чебуреки размещали в пищевой плёнке поштучно без ярлыка о сроке годности, продукцию хранили на полках при комнатной температуре, в холодильнике не было термометра, а значит, условия хранения продуктов не контролировали.

Всё это создавало серьёзную угрозу для развития массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Суд рассмотрел материалы проверки и приостановил деятельность кафе на 25 суток. За это время владелец заведения должен устранить нарушения.

Кафе, которое принадлежит ИП Сохбатов А.С.о., находится на улице Суворова, 34А.