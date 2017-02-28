Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей совсем недавно вошли в оборот. Однако фальшивомонетчики уже начинают их подделывать.
Официально банкноты представили 12 октября. Однако в пресс-службе областной администрации рассказали, что в Кемеровской области новые купюры появятся в середине декабря. По стране их вводят постепенно. Первыми деньги смогли увидеть жители Дальнего востока и Москвы.
В связи с введением в оборот новых купюр замгубернатора Денис Шамгунов призвал кузбассовцев быть бдительными. Ведь мошенники могут воспользоваться ситуацией и предлагать обменять деньги на поддельные купюры.
«Настоящие купюры вы можете получить при получении пенсии или в магазине на сдачу. Если у вас возникли сомнения в подлинности какой-либо купюры, лучше всего обратиться в банк для проведения экспертизы на подлинность. В случае уверенности, что банкнота имеет признаки подделки, необходимо обратиться в полицию», — подчеркнул Шамгунов.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, купюра в 200 рублей будет зелёного цвета. На лицевой стороне изображён памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на оборотной стороне — Херсонес Таврический.
Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена в синем цвете. На ней изобразили знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.
Итак, отличить настоящую банкноту от поддельной можно по нескольким признакам. На обеих купюрах сверху расположен герб России вместо эмблемы банка РФ. А на оборотной стороне вверху нанесена надпись 2017, которая обозначает год выпуска банкноты.
Всего у новых купюр 12 признаков подлинности. Но самостоятельно пользователи могут определить только четыре из них.
По-привычке можно определить подлинность и на ощупь: надписи должны быть рельефными. Также можно задействовать и лупу. Под ней Кузбассовцы смогут увидеть микротекст. Если изменить угол зрения, то можно заметить защитную нить и скрытые изображение, поднеся банкноту на просвет — водяные знаки.
Остальные же признаки подлинность можно проверить, имея спецоборудование, например, инфракрасную или ультрафиолетовую лампу.
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