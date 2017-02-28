РУСАЛ направит около 510 тонн алюминия на создание первых в истории отечественного транспортного машиностроения интерьеров трамваев, полностью выполненных из алюминия.

Всего в рамках проекта будет поставлен алюминий для производства интерьеров 300 трамваев. Это крупнейший в мире контракт на закупку трамваев для транспортной системы одного города.

Данное направление транспортного машиностроения, абсолютно новое для компании, обладает высоким потенциалом роста на российском рынке. Новые трехсекционные трамваи «Витязь-М» с полностью алюминиевым интерьером, изготовителем которого является ООО «Красноярские машиностроительные компоненты», для транспортной системы Москвы будут поставлены в 2017—2019 гг.. Поставщиком металла для создания современного интерьера является Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), входящий в состав ОК РУСАЛ. Из металла КрАЗа на Красноярском металлургическом заводе (КраМЗ) производится экструдированный профиль, который затем направляется на дальнейшую обработку на предприятие «Красноярские машиностроительные компоненты», где на выходе приобретают форму комплексного интерьера.

Сегодня такие трамваи уже курсируют на нескольких маршрутах столицы, среди которых маршруты № 7 и 9, проходящие по площади Тверская застава с осени 2017 года. Только за первый месяц работы пассажиропоток на этих двух маршрутах увеличился на 65−70%, и теперь пассажиры, прибывающие на Белорусский вокзал, стали предпочитать трамвай остальным видам транспорта.

«Алюминиевый интерьер для трамваев — это прецедент, который может способствовать расширению областей применения алюминия в транспортном машиностроении в России. Этот проект подтверждает инновационность отечественных решений и конкурентоспособность российских производителей. Тенденция к использованию алюминия в транспорте неуклонно растет во всем мире. Мы готовы сотрудничать со всеми предприятиями транспортного машиностроения как в России, так и за рубежом, которым интересно как использование алюминия в производстве своей продукции, так и R&D- разработки в данной области" - отметил Роман Андрюшин, директор по сбыту в России и СНГ ОК РУСАЛ.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» Виталий Деньгаев подтвердил, что компания активно сотрудничает с ОК РУСАЛ с целью совершенствования существующих компетенций использования алюминия в конструкциях кузовов транспортных средств и различных компонентов интерьера, поскольку поддерживает повышение внутреннего потребления алюминия, в том числе в области транспортного машиностроения. В частности, это касается производства продукции для таких крупных предприятий, как ЗАО «Трансмашхолдинг» и «Альстом Транспорт», являющихся заказчиками компании.