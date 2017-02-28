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Синоптики: на выходных в Кузбассе похолодает

Сегодня 11:40
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
playcast.ru

Синоптики дали предварительный прогноз погоды в Кузбассе на конец текущей недели.

«На выходных ночные температуры упадут до -10, -15 градусов, местами до -22. Больше всего осадков будет в пятницу, 10 ноября», — рассказали корреспонденту ВашГород.ру в Кемеровском гидрометцентре.

В область придёт холодный фронт, поэтому Кузбасс накроет снегом. В выходные прогнозируют слабые осадки.

Ранее ВашГород.ру писал, что кузбасские энергетики готовятся к наступлению морозов.

Комментарии 4
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Алёна
2 1
Не хочу зиму! Опять холод и гололёд!:(((
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Вменяемый
0 0
Не хочу зиму! Опять холод и гололёд!:(((
Алена, ну ничего. Скоро Новый Год, праздники, и новогоднее настроение)
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Лето
0 0
Не огорчайтесь я приду к вам в конце мая!
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Алла
0 0
Холод и снег не страшно , страшен гололед с которым никто не хочет бороться
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