Синоптики: на выходных в Кузбассе похолодает
Сегодня 11:40
Синоптики дали предварительный прогноз погоды в Кузбассе на конец текущей недели.
«На выходных ночные температуры упадут до -10, -15 градусов, местами до -22. Больше всего осадков будет в пятницу, 10 ноября», — рассказали корреспонденту ВашГород.ру в Кемеровском гидрометцентре.
В область придёт холодный фронт, поэтому Кузбасс накроет снегом. В выходные прогнозируют слабые осадки.
Ранее ВашГород.ру писал, что кузбасские энергетики готовятся к наступлению морозов.
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