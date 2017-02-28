Синоптики дали предварительный прогноз погоды в Кузбассе на конец текущей недели.

«На выходных ночные температуры упадут до -10, -15 градусов, местами до -22. Больше всего осадков будет в пятницу, 10 ноября», — рассказали корреспонденту ВашГород.ру в Кемеровском гидрометцентре.