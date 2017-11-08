Проценты и штрафы по потребительским займам ограничат.

Их размер не будет превышать 1,5-кратную сумму долга. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Российская газета».

Цель нововведения — защитить права заёмщиков, которые получают займы от различных кредиторов, в том числе от микрофинансовых организаций. По словам автора законопроекта, председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, долги, которые накапливаются у людей, часто значительно превышают объём первоначально выданных займов.

Отмечается, что поправки касаются кредитов, срок возврата по которым не превышает одного года. Кроме того, разработчик предлагает лишить судебной защиты непрофессиональных кредиторов.