Проценты и штрафы по потребительским займам ограничат.
Их размер не будет превышать 1,5-кратную сумму долга. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Российская газета».
Цель нововведения — защитить права заёмщиков, которые получают займы от различных кредиторов, в том числе от микрофинансовых организаций. По словам автора законопроекта, председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, долги, которые накапливаются у людей, часто значительно превышают объём первоначально выданных займов.
Отмечается, что поправки касаются кредитов, срок возврата по которым не превышает одного года. Кроме того, разработчик предлагает лишить судебной защиты непрофессиональных кредиторов.
Частенько бывает и так, что займы предоставляют те, кто не занимается профессиональной деятельностью по предоставлению займов, но использует лакуны в законодательстве и потом кошмарит людей, которые эти займы от них получили. Самое интересное то, что, согласно законодательству, не имея права на ведение такой деятельности, они имеют право на судебную защиту, и потому по решению суда долги взыскиваются с граждан, — пояснил Анатолий Аксаков.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.