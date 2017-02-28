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Недвижимость и строительство

Россияне будут больше платить: налоговые льготы за жильё намерены уменьшить

Сегодня 12:05
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
brand-mag.com

Региональные депутаты предложили дать муниципальным властям возможность не только увеличивать, но и уменьшать вычет по налогу на имущество.

Законопроект в Госдуму внесли краснодарские депутаты.

Депутаты обеспокоены снижением доходов сельских поселений, поскольку поступления от этого налога резко уменьшились. По мнению народных избранников, уменьшение связано с исчислением налога исходя из кадастровой стоимости. Кроме того, краснодарские депутаты предлагают предоставлять вычеты только по одному объекту недвижимости.

«Таким образом, поскольку налог на имущество физических лиц является одним из основных доходных источников местных бюджетов, сельские поселения теряют значительные суммы налога. В некоторых поселениях ожидается снижение поступлений более чем в три раза», — приводит слова авторов законопроекта «РИА Новости».

Напомним, что в настоящее время при наличии у гражданина нескольких объектов недвижимости жилого назначения одного вида (к примеру, квартир) налоговый вычет по налогу на имущество физлиц должен быть предоставлен по каждому такому объекту.

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Комментарии 7
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прохожий
9 2
Депутатов на нары за раскачивание "лодки"
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Дон Хенаро 49433
5 4
Рабы мало платят? Я думаю краснодарский край первый кто за вилы возьмется...тем более их там с избытком...и вил и недовольных
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Да ладно
8 3
Дон Хенаро:
Рабы мало платят? Я думаю краснодарский край первый кто за вилы возьмется...тем более их там с избытком...и вил и недовольных
всё кричали, что 7 ноября «возьмутся» и свершат революцию!
Успокойтесь уже с этими «вилами»!
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ААА
3 0
Депутатов на нары за раскачивание "лодки"
На нарах они будут прожирать бюджетные деньги! Лучше сразу к стенке, так надежнее!
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Прохожий
1 1
Депутатов на нары за раскачивание "лодки"
Нужно утопить к чертовой матери эту гнилую посудину и построить Великий Корабль.
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y
1 0
Депутатов на нары за раскачивание "лодки"
Странно, но это явно не народная воля сподвигла депутатов на повышение налогов для населения. Как пчелы против меда.
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Феофан
0 0
Дон Хенаро:
Рабы мало платят? Я думаю краснодарский край первый кто за вилы возьмется...тем более их там с избытком...и вил и недовольных
Не возьмется, будь уверен. МВД не даст спуску, Росгвардия не даст ходу.
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