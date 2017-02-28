Региональные депутаты предложили дать муниципальным властям возможность не только увеличивать, но и уменьшать вычет по налогу на имущество.

Законопроект в Госдуму внесли краснодарские депутаты.

Депутаты обеспокоены снижением доходов сельских поселений, поскольку поступления от этого налога резко уменьшились. По мнению народных избранников, уменьшение связано с исчислением налога исходя из кадастровой стоимости. Кроме того, краснодарские депутаты предлагают предоставлять вычеты только по одному объекту недвижимости.

«Таким образом, поскольку налог на имущество физических лиц является одним из основных доходных источников местных бюджетов, сельские поселения теряют значительные суммы налога. В некоторых поселениях ожидается снижение поступлений более чем в три раза», — приводит слова авторов законопроекта «РИА Новости».

Напомним, что в настоящее время при наличии у гражданина нескольких объектов недвижимости жилого назначения одного вида (к примеру, квартир) налоговый вычет по налогу на имущество физлиц должен быть предоставлен по каждому такому объекту.