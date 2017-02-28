Аналитики специализированного сайта HeadHunter выяснили, как обстоят дела на трудовом рынке в регионе.
Специалисты сайта выяснили ожидания работодателей и соискателей, сравнили их с данными за прошлый квартал.
По сравнению с предыдущим периодом, в четвёртом квартале 2017 года настроение на рынку труда существенно изменилось. При чём — не в лучшую сторону.
Четверть опрошенных боятся увольнения на настоящем месте работы. А 34% жителей Кемеровской области, напротив, уверены, что увольнение им не грозит, пояснили в пресс-службе компании.
Больше всего опасений испытывают сотрудники банковской сферы, страховщики и сотрудники менеджмента.
В безопасности себя ощущают сотрудники в сфере красоты и спорта, а также продавцы и консультанты.
Однако 37% кузбассовцев, даже испытывая сложности на настоящей работе или при поиске новой, не готовы снижать свои финансовые запросы и ожидания.
«Это на 5% больше, чем в конце 2015 — начале 2016 года. О чём это говорит? О том, что кандидаты, несмотря на сложности, чувствуют себя более уверенно на рынке труда», — пояснила руководитель пресс-службы компании Елана Таращук.
Однако этого нельзя сказать о поиске новой работы. Этот процесс у жителей Кузбасса по-прежнему вызывает страх и сложность.
Например, 72% уверены, что сейчас в Кемеровской области достаточно сложно найти работы. И только 2% считают такую задачу лёгкой.
Труднее всего, по мнению опрошенных, приходится журналистам и топ-менеджерам. К слову, в 2015 году уверенных в лёгком поиске работы было больше на 3%.
К слову, по стране оптимистичнее всего ситуация обстоит на Дальнем Востоке и Санкт-Петербурге, хотя и там показатели оставляют желать лучшего.
Хуже всего дела с ожиданиями сотрудников обстоят в Москве и области, а также в Северо-Западном федеральном округе.
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Из глубин Интернета:
"Смотря передачи СМИ возникает необъяснимый когнитивный диссонанс.
- Россия, великая страна, благодаря президенту и его губернаторам.
- США и ЕС ввели санкции, они плохие.
- Давайте соберем деньги на операцию детям в США, Германии, Израиле."