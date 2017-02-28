Аналитики специализированного сайта HeadHunter выяснили, как обстоят дела на трудовом рынке в регионе.

Специалисты сайта выяснили ожидания работодателей и соискателей, сравнили их с данными за прошлый квартал.

По сравнению с предыдущим периодом, в четвёртом квартале 2017 года настроение на рынку труда существенно изменилось. При чём — не в лучшую сторону.

Четверть опрошенных боятся увольнения на настоящем месте работы. А 34% жителей Кемеровской области, напротив, уверены, что увольнение им не грозит, пояснили в пресс-службе компании.

Больше всего опасений испытывают сотрудники банковской сферы, страховщики и сотрудники менеджмента.

В безопасности себя ощущают сотрудники в сфере красоты и спорта, а также продавцы и консультанты.

Однако 37% кузбассовцев, даже испытывая сложности на настоящей работе или при поиске новой, не готовы снижать свои финансовые запросы и ожидания.

«Это на 5% больше, чем в конце 2015 — начале 2016 года. О чём это говорит? О том, что кандидаты, несмотря на сложности, чувствуют себя более уверенно на рынке труда», — пояснила руководитель пресс-службы компании Елана Таращук.

Однако этого нельзя сказать о поиске новой работы. Этот процесс у жителей Кузбасса по-прежнему вызывает страх и сложность.

Например, 72% уверены, что сейчас в Кемеровской области достаточно сложно найти работы. И только 2% считают такую задачу лёгкой.

Труднее всего, по мнению опрошенных, приходится журналистам и топ-менеджерам. К слову, в 2015 году уверенных в лёгком поиске работы было больше на 3%.

К слову, по стране оптимистичнее всего ситуация обстоит на Дальнем Востоке и Санкт-Петербурге, хотя и там показатели оставляют желать лучшего.

Хуже всего дела с ожиданиями сотрудников обстоят в Москве и области, а также в Северо-Западном федеральном округе.