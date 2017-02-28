Мэр Кемерова Илья Середюк потребовал уделить особое внимание противогололёдной обработке тротуаров и дорожек для пешеходов.

На пешеходных зонах из-за перепадов температур появилась наледь, сообщили в городской администрации. Ночью дорожники посыпали городские дороги.

Днём противогололёдную обработку проводят во всех районах города, для этого используют 24 специальных машины. Особое внимание уделяют улицам с интенсивным движением пешеходов.

Эксплуатирующим компаниям поручили оперативно реагировать на сигналы горожан о плохом состоянии дворов. На посыпку дворов утром потратили более восьми тонн песка и отсева.

О скользких участках тротуаров можно сообщить по телефону 67−00−00 («Кемеровские автодороги») и 31−23−32 («Жилкомцентр»).